Novum seit Kriegsbeginn: Baerbock besucht die Ostukraine

Annalena Baerbock hat einen historischen Besuch unternommen: Die Außenministerin besuchte am Dienstag eine Stadt in der Ostukraine. Ein Novum seit Kriegsbeginn.

Außenministerin Annalena Baerbock hat die lange umkämpfte ukrainische Stadt Charkiw im Donbass besucht. Die Grünen-Politikerin war damit als erstes Mitglied des deutschen Kabinetts seit dem Kriegsbeginn im Osten der Ukraine.

Baerbock besucht Ostukraine – und zwar nicht mit leeren Händen

Baerbock hatte sich am Dienst ein Bild von der stark verwüsteten Stadt und der gegenwärtigen Situation der Einwohner gemacht. Sie wurde bei ihrem historischen Besuch vom ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba und Oleksii Makeiev, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, begleitet.

Mit leeren Händen reiste Baerbock nicht in die Ukraine. Im Rahmen ihres Besuchs kündigte sie an, dass Deutschland 40 weitere Millionen Euro in die Aufbauhilfe des vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land stecken will.