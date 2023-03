Berliner CDU will offenbar Koalitionsverhandlungen mit der SPD führen

Schwarz-rot für Berlin? Die CDU will offenbar mit der SPD koalieren. Sie strebt nun Koalitionsverhandlungen an.

Nach der Wiederholungswahl deutet in Berlin vieles auf ein rot-schwarzes Bündnis hin. Laut Informationen des Spiegel strebt die Berliner CDU als Wahlsieger Koalitionsverhandlungen mit der SPD an. Die Grünen müssten als drittstärkste Kraft in die Opposition, wenn derartige Verhandlungen erfolgreich sind. Die Chancen dafür könnten hoch sein, da auch die SPD ein schwarz-rotes Bündnis bevorzugt. Die noch amtierende Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey empfohl ihrer Partei ein solches.

Berlin: Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU stehen wohl an

Der CDU-Landesverband will sich am Donnerstagnachmittag zu den Koalitionsverhandlungen äußern. Zuvor soll das Thema im Vorstand erörtert werden. Es dürfte den Gesprächen allerdings wenig im Wege stehen. Ein Bündnis mit der SPD ist für die Christdemokraten mit deutlich niedrigeren Hürden verbunden, als eines mit den Grünen.

Innerhalb der CDU gibt es aber offenbar auch die Befürchtung, dass eine Große Koalition kein Aufbruchssignal an Berlin senden würde. Ein solches wäre in der Hauptstadt wohl nur mit einem schwarz-grünen Bündnis möglich.

