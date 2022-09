Strompreisbremse, Einmalzahlungen, Nachfolge fürs 9-Euro-Ticket

Die interessanteste Nachricht ist für mich, dass es einen Nachfolger für das 9 Euro-Ticket geben wird. Ich bin sogar bereit, 69 Euro dafür zu bezahlen.



Mich freut es, dass die FDP dazugelernt hat und nicht noch einmal einen Tankrabatt durchgedrückt hat. Da finde ich die Erhöhung der Pendlerpauschale und der Werbungskostenpauschale sinnvoller.



Auch finde ich es gut, dass an die Rentner, Studenten, Familien und die Armen gedacht wurde.



In meinen Augen ein ausgewogenes Paket, was da geschnürt würde.



Aber ich bin echt gespannt, wie die Gewinne abgeschöpft werden sollen. Wenn es soweit kommt, gibt es für diese Unternehmen immer noch die Möglichkeit, bilanztechnisch den Gewinn zu drücken. Zum Beispiel durch hohe Rückstellungen oder zusätzlichen Investitionen oder Quersubventionen. Und das alles ganz legal.



Da gibt es einen netten Spruch:



Ich vertraue keiner Bilanz, die ich nicht selbst gefälscht habe. :-)



In diesem Sinne

