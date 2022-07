Diese Länder sind G20-Staaten im Jahr 2022

Die G20 stellen ein wichtiges Forum der Weltpolitik dar. Doch welche Staaten gehören dazu und wie ist die Bedeutung der Gruppe der Zwanzig einzuschätzen? Ein Überblick.

Seit dem Jahr 1999 finden immer wieder wichtige Treffen auf der großen politischen Weltbühne statt, die unter dem Schirm der G20 stehen. Die Gruppe von Zwanzig, wie der informelle Zusammenschluss offiziell heißt, nimmt eine wichtige Rolle in der Weltpolitik ein. Viele der wichtigsten Industrienationen und Schwellenländer finden hier ein Forum, welches großen Einfluss haben kann. Die Bedeutung und die Mitglieder der G20 im Überblick.

Was ist die G20?

Die Gruppe der Zwanzig stellt einen Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen Union (EU) dar. Sie alle bilden zusammen ein informelles Forum. Es handelt sich bei der G20 nicht um eine internationale Organisation, daher besitzt sie auch keine permanente Vertretung ihrer Mitglieder oder einen eigenen Verwaltungsapparat.

Stattdessen bilden die G20 das zentrale Forum für wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der ganzen Welt. In diesem können sich die Mitglieder über das internationale Wirtschafts-und Finanzsystem austauschen und globale Themen wie Terrorismus, Klimapolitik, Migration, Bildungschancen und Frauenrechte austauschen. Zum wichtigsten Wirtschaftsforum wurde die Gruppe der Zwanzig während der Finanzkrise 2008/09. Im September 2009 wurde ein dementsprechender Beschluss von den Staats- und Regierungschefs der Mitglieder beim G20-Gipfel in Pittsburgh beschlossen.

Welche Länder gehören zur G20?

Unter den 19 Mitgliedsstaaten der Gruppe der Zwanzig befinden sich mit den G7-Staaten die wichtigsten Industrienationen der Welt. Außerdem sind die Schwellenländer der O5 mit dabei, die sogenannten Outreach-Staaten. Diese sind China, Brasilien, Südafrika, Mexiko und Indien. Die EU vertritt als Mitglied auch die EU-Länder, die dadurch auch in einer gewissen Weise an der G20 teilhaben.

Liste: Alle G20-Mitglieder

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Italien

USA

Japan

Kanada

China

Australien

Brasilien

Argentinien

Indien

Russland

Indonesien

Türkei

Südkorea

Südafrika

Mexiko

Saudi-Arabien

die EU als Ganzes

Wie groß ist die Bedeutung der G20

Die Bedeutung der G20 zeigte sich bereits während der Finanzkrise 2008/09 als durch die Zusammenarbeit innerhalb des Forums eine Stabilisierung der Finanzmärkte und Volkswirtschaften möglich wurde. Die Folgen der Krise prägen die Arbeit der Gruppe der Zwanzig bis heute. Es sind über die Jahre allerdings auch viele weitere Themenkomplexe hinzugekommen. Zuletzt war die Corona-Pandemie eine der vorherrschenden Krisen, in denen die G20 Geschlossenheit zeigte.

Kein Zweifel: Die G20 hat sich zum bedeutendsten Forum für internationale Regulierung und Ordnungspolitik entwickelt. Jedes Land, dass die Präsidentschaft innehat, kann dabei weitere Schwerpunkte setzen. So wurde im Jahr 2016 von Japan beispielsweise ein Schwerpunkt auf die Digitalisierung gelegt.

Die G20-Staaten umfassen zusammen etwas weniger als zwei Drittel der Weltbevölkerung. Sie vereinen dabei etwas mehr als 80 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und drei Viertel des Welthandels. Zahlen und Werte, welche die Bedeutung der Gruppe der Zwanzig schnell offenlegen.

Wann und wo findet der G20-Gipfel 2022 statt?

Im Jahr 2022 hat Indonesien den Vorsitz bei der G20. Daher richtet der Inselstaat auch den G20-Gipfel 2022 aus. Dieser wird Mitte November 2022 auf Bali stattfinden. Für Aufregung sorgt im Vorfeld, dass Russlands Präsident Wladimir Putin am G20-Gipfel teilnehmen will. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine könnte das zu Protesten einiger G20-Staaten führen.

Am 7. und 8. Juli fand das G20-Außenministertreffen auf Bali statt. Dieses findet traditionell einige Monate vor dem G20-Gipfel statt. Es dient zum einen als Generalprobe, soll aber auf der anderen Seite auch produktiv sein. Das G20-Außenministertreffen 2022 war brisant, da der russische Außenminister Sergej Lawrow anreiste und dann vorzeitig wieder abreiste.

Übersicht über die Präsidentschaften der G20

Jahr Präsidentschaftsland Ort des Gipfels 2008 USA Washington, D.C. 2009 Vereinigtes Königreich London 2009 USA Pittsburgh , PA 2010 Kanada Toronto 2010 Südkorea Seoul 2011 Frankreich Cannes 2012 Mexiko Los Cabos 2013 Russland Moskau 2013 Russland Sankt Petersburg 2014 Australien Brisbane 2015 Türkei Antalya 2016 China Hangzhou 2017 Deutschland Hamburg 2018 Argentinien Buenos Aires 2019 Japan Osaka 2020 Saudi-Arabien Riad 2021 Italien Rom 2022 Indonesien Bali 2023 Indien nicht festgelegt