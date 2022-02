Gesellschaft

vor 35 Min.

Feind und Helfer? Zwei junge Polizeibeamte schildern ihren Berufsalltag

Plus Polizisten werden auf Corona-Dems beleidigt und angegriffen. In Kusel endete eine Kontrolle tödlich. Warum zieht es viele Menschen trotzdem zur Polizei?

Von Markus Bär

Der Wind weht heftig über das weitläufige Gelände der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn, das mehr an eine Bundeswehrkaserne erinnert als an einen Polizeistandort. Polizeimeister Marco Meier steht mit seiner Gruppenführerin, Polizeihauptmeisterin Barbara Konrad, an einem silber-blauen Einsatzwagen und streift sich die Körperschutzweste über. Die Nachnamen wurden auf Wunsch der beiden Polizeikräfte geändert – zu oft schon sahen sich Polizistinnen und Polizisten im Internet angefeindet. Meier prüft den richtigen Sitz der Weste und setzt den Helm mit dem großen Visier auf. Alles muss stimmen, denn für den 22-Jährigen und seine Vorgesetzte steht ein Wochenende in München an. „Dort sind wir oft – im Prinzip jede Woche“, sagt die 32-Jährige. „Eigentlich geht es dabei derzeit immer um Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen.“ Doch diesmal steht die Münchner Sicherheitskonferenz an. Wenn dieser Text erscheint, ist sie schon über die Bühne gegangen. Ohne große Vorkommnisse, wie man jetzt weiß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen