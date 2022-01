Gegen Impfpflicht und Co.: Knapp 4000 Menschen demonstrieren in Augsburg

Erneut wurde in Augsburgs Innenstadt gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Der Protestzug war teilweise bis zu zwei Kilometer lang. Eine erste Bilanz.

Die Frau am Fenster klingt schon etwas heißer. "Ihr Deppen, hört doch endlich damit auf", ruft sie aus einem oberen Stockwerk eines Hauses in der Konrad-Adenauer-Allee hinunter zu den vielen Menschen, die teils mit Plakaten und Sprechchören vorbeiziehen. Manche von ihnen winken freundlich der erbosten Frau zu, ein Mann ruft nach oben: "Du hast doch keine Ahnung." Solch kurze Wortgefechte gab es am Rande der Corona-Demonstration am Samstagabend hin und wieder. Vereinzelt fanden kleinere Gegendemos statt. So fällt die erste Bilanz der Polizei aus.

Die Demonstration sei weitgehend friedlich verlaufen, heißt es aus der Einsatzzentrale. Die Demonstranten hatten sich, wie zuletzt auch, auf dem Plärrer versammelt. Gegen 17 Uhr bewegte sich der lange Zug über den Klinkerberg, Schaezler- und Hermanstraße über die Konrad-Adenauer-Alle und Hallstraße in die Maximilianstraße. Über den Rathausplatz und die Grottenau ging es zurück zum Plärrer. Die Polizei begleitete den Protestzug, der laut einem Sprecher teilweise bis zu zwei Kilometer lang war. Masken wurden freilich nicht getragen. Hin und wieder sei der Zug ins Stocken geraten, so dass Abstände nicht immer eingehalten werden konnten, heißt es.

Corona-Demo in Augsburg: Polizei mit Handzählern am Herkulesbrunnen

Dass bei den Demos die Abstandsregelungen oftmals missachtet würden und es keine erkennbaren Bemühungen seitens Stadt und Polizei gebe, das Thema in den Griff zu bekommen, wurde zuletzt im Augsburger Stadtrat kritisiert. Wie berichtet, forderten manche Räte hier ein entschiedeneres Vorgehen. Die Corona-Demo in Augsburg jedenfalls, die inzwischen angemeldet ist, scheint Zulauf zu haben - offenbar auch aus anderen Städten.

Der Demonstrationszug startete am Samstag gegen 17 Uhr am Plärrer in Richtung Innenstadt. Foto: Michael Hochgemuth

Am Herkulesbrunnen, wo Einsatzkräfte mit sogenannten Handzählern die vorbeiziehende Menge registrierten, wurden laut Polizei knapp 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt. Am Samstag zuvor waren es nach Polizeiangaben noch etwa 3000 Teilnehmende. Rund um den Plärrer standen etliche Autos mit auswärtigen Kennzeichen, wie Donauwörth, Ebersberg, München und Mindelheim. Während der Demonstration kam es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen - auch im öffentlichen Nahverkehr.

Auf dem Rathausplatz fand zeitgleich eine Gegenveranstaltung des Aktionbündnisses "Augsburg solidarisch" statt, zu der laut Veranstalter zwischen 200 und 300 Menschen kamen. Neben einigen Reden zündete man Kerzen in Gedenken an die an Corona Verstorbenen an, was sich bei dem starken Wind teilweise als etwas schwierig gestaltete.