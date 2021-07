In Königsbrunn legen 274 Polizeischüler ihren Eid ab

Plus Bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn werden 274 Nachwuchspolizisten vereidigt. Innenminister Joachim Herrmann verurteilte Gewalt gegenüber Einsatzkräften.

Warum sie Polizistin werden will? Marisa Däumler hat diese Frage oft gehört, seit sie im März ihre Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn begonnen hat. Für sie ist die Antwort klar. "Der Beruf bringt immer wieder neue Aufgaben mit sich, es gibt keinen Alltagstrott", sagt sie. Der Umgang mit Menschen, aber auch die sportlichen Anforderungen begeistern sie. "Man muss nicht nur körperlich fit sein, sondern braucht auch Köpfchen", sagt die 22-Jährige.