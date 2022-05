Gesundheit

vor 17 Min.

Wenn Helfen krank macht: Projekt an der Uniklinik Augsburg soll Pflege-Frust stoppen

Plus Die Krankenstände und die psychischen Belastungen in der Krankenpflege sind enorm hoch. Wie die Uniklinik Augsburg mit einem Modellprojekt dagegen kämpft.

Von Julia Greif

Es gibt kaum andere Berufsgruppen, die so häufig Krankschreibungen verzeichnen wie Pflegekräfte. Laut dem neuesten Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse verzeichnen Beschäftigte in der Krankenpflege mit über 22 Fehltagen im Jahr über 60 Prozent mehr als der Durchschnitt der Berufstätigen. Und anders als in anderen Berufen stehen an oberster Stelle nicht Infektionen oder Rückenleiden, sondern psychische Belastungen in den ärztlichen Bescheinigungen. Während der Krankenstand in anderen Berufen in der Pandemie auf einen der niedrigsten Werte seit zehn Jahren fiel, erreichte er in der Krankenpflege einen neuen Rekord.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen