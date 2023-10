Der doppelte Olaf: Kanzler Scholz hat einen Doppelgänger im Kanzleramt

Warum ein Brandbrief von Toni Hofreiter zum Irrläufer wurde und was das mit der Stimmung in der Ampel-Koalition zu tun hat.

Mit Olaf Scholz und den Doppelgängern ist es so eine Sache. Die bekannte Double-Agentur von Jochen Florstedt aus Mülheim an der Ruhr sucht seit der letzten Bundestagswahl verzweifelt nach einem Kanzler-Double. Es findet sich einfach niemand, der Scholz ähnlich genug sieht. Nun ist durch Spiegel-Recherchen ein Doppelgänger aufgetaucht. Doch prompt gibt es Schwierigkeiten.

Der zweite Olaf Scholz arbeitet ebenfalls im Kanzleramt

Der Doppelgänger sieht nämlich nicht aus wie Olaf Scholz. Er hat nur denselben Namen. Und er arbeitet ausgerechnet ebenfalls im Bundeskanzleramt. In der IT-Abteilung. Das wiederum musste jetzt der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter schmerzlich erfahren. Ein Brandbrief von ihm ging an den falschen Olaf Scholz. Darin fordert Hofreiter Scholz auf, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Doch die Mail wurde ein Irrläufer. Hofreiters Mitarbeiter schickten das Schreiben an die falsche Adresse.

Die Autovervollständigung hat wohl zugeschlagen

Grund für die Verwechslung ist laut Spiegel etwas, das wahrscheinlich schon jedem einmal passiert ist: Die Autovervollständigung hat zugeschlagen. Eigentlich hat nämlich die E-Mail-Adresse des IT-Olaf einen speziellen Zusatz. Immerhin fiel das Versehen dieses Mal sofort auf, weil die Büroleiterin des Kanzlers in Kopie gesetzt war.

Ist die Stimmung in der Ampel deswegen so schlecht?

Nun könnte man natürlich darüber spekulieren, ob auch in anderen Fällen schon wichtige Mails beim falschen Olaf gelandet sind. Und ob deshalb die Ampel-Koalition so viel streitet. Einfach, weil der Kanzler gar nichts wusste von den vielen guten Vorschlägen der anderen Ampel-Parteien. Jedenfalls sollte CDU-Chef Friedrich Merz gut aufpassen, wenn er seine Ideen zur Migrationspolitik an Scholz verschickt …

