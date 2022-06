Großbritannien genehmigt Auslieferung von Julian Assange an die USA

Der Weg für die Auslieferung von Julian Assange, dem Gründer des Whistleblower-Netzwerks WikiLeaks, ist frei. Bei einer Auslieferung an die USA droht Assange der Prozess.

WikiLeaks-Gründer Julian Assange wird in den USA vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Nun hat Großbritannien die Auslieferung von Assange an die USA genehmigt. Das bestätigte das Innenministerium in London am Freitag.(dpa)

