Kampf gegen die Inflation: Scholz und Sozialpartner beraten sich

Mit einer "Konzentrierten Aktion" möchten Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber heute über den Umgang mit den rasant steigenden Preisen beraten.

Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber wollen am Montag beim Auftakttreffen der "Konzertierten Aktion" über den Umgang mit steigenden Verbraucherpreisen beraten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Pläne für diese "gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation" Anfang Juni angekündigt. Auch Vertreter der Bundesbank sollen dabei sein. Die "Konzertierte Aktion" hat ihr Vorbild in ähnlichen Gesprächen in den 1960er und 1970er Jahren. Erste Informationen sind noch heute zu erwarten. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch