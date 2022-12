Renate Köcher: "Deutschland erfüllt eigenen Anspruch an Perfektion nicht mehr"

Plus Die Chefin des Meinungsforschungsinstituts Allensbach geht hart mit der Politik ins Gericht. Der Staat habe massiv an Leistungsfähigkeit eingebüßt – das könnte sich rächen.

Frau Köcher, wenn man derzeit auf den Zustand der Bundesrepublik Deutschland schaut, bekommt man den Eindruck, dass nichts mehr so richtig funktioniert. Die Bahn nicht, die Post nicht, die Kliniken nicht, die Bundeswehr nicht. Müssen wir uns Sorgen machen?