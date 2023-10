Hamas verschleppen offenbar auch Deutsche nach Gaza

Unter den Geiseln der Hamas befinden sich offenbar auch deutsche Staatsangehörige. Eine Mutter erkennt in einem Video ihre Tochter, ein Mann identifiziert seine Frau, seine Kinder und deren Großmutter.

In Israel sind offenbar auch mehrere deutsche Staatsangehörige von Terroristen der Hamas entführt worden. Eine Mutter erkannte ihre Tochter in einem Video und auch ein Mann konnte seine Frau, seine zwei Kinder und deren Großmutter identifizieren.

Offenbar junge Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft von Hamas entführt

Die Bilder und Videos, die im Netz kursieren sind brutal. Auf einem Foto sieht man eine junge Frau halbnackt und schwer verwundet auf einem Truck der Hamas-Terroristen. Es ist nicht erkennbar, ob sie noch lebt. Familienmitglieder wollen die Frau anhand körperlicher Merkmale und Tattoos erkannt haben. Sie sei auf einem Festival im Süden Israels in der Nähe des Gazastreifens gewesen. Terroristen der Hamas griffen das Festival an und entführten mehrere junge Menschen.

In den sozialen Medien kursiert ein Video von der Mutter der 22-Jährigen. Darin wendet sie sich an den Behörden und bittet um Hilfe. "Ich bitte, jede Hilfe und jede Neuigkeiten zu uns zu schicken", sagt die Mutter. Am Ende des Videos ist der Pass der jungen Frau zu sehen. Die Familie sagt, sie wisse nicht, wie es der verschleppten Frau geht und ob sie noch am Leben ist.

Wie der SWR berichtet, hat die Mutter verwandtschaftliche Beziehungen nach Ravensburg. Und in Baden-Württemberg gebe es noch weitere Verwandte der Familie im oberen Neckartal. Laut Spiegel hat die 22-Jährige nie in Deutschland gelebt, war aber mehrfach zu Besuch bei ihren Großeltern in Ravensburg in Baden-Württemberg. Ihre Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, war demnach nach Israel ausgewandert. Ihr Vater sei Israeli. Die Familie lebe etwa 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Die deutschen Behörden bestätigen den Fall der Vermissten bisher nicht.

Auch Mutter, Kinder und Großmutter offenbar von Hamas entführt

Die 22-Jährige ist offenbar nicht die einzige deutsche Staatsangehörige, die in Israel vermisst wird. Ein Israeli sagte dem Sender Channel 12 News, dass seine deutsche Frau, ihre beiden Kinder und die Großmutter verschwunden seien. Alle hätten die deutsche Staatsbürgerschaft. Seine Frau und die drei- und fünfjährigen Kinder hätten die Großmutter in einem Kibbuz nahe des Gazastreifens besucht, als die Hamas ihren Angriff startete. Auf einem Geisel-Video der Hamas habe der Mann seine Familie erkannt.

Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Israel ab

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes bestehe Kontakt zu den Behörden in Israel. Doch die Lage sei noch sehr unübersichtlich. Die Bundesregierungen äußere sich nicht zu Einzelfällen. Das Auswärtige Amt rät aktuell dringend von Reisen nach Israel ab. Die Lufthansa hat bis einschließlich Montag alle Flüge nach Israel annulliert.

