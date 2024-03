Klimawandel

vor 57 Min.

Der Winter war zu warm – vor allem in Bayern

Klimamodelle zeigen: Die Wintertemperaturen in Bayern steigen schneller als in anderen Bundesländern.

Plus Fast sieben Grad zu viel im Februar: Noch nie war die kalte Jahreszeit in Bayern so warm. Warum ausgerechnet im Freistaat die Temperaturen so nach oben geschossen sind.

Von Jonathan Lindenmaier

Geht es nach dem Deutschen Wetterdienst (DWD), war der Februar in diesem Jahr eher ein April. Die Temperaturen lagen deutschlandweit bei durchschnittlich 6,6 Grad und damit 6,2 Grad über dem Februar-Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990.

Besonders groß war dieser Temperaturunterschied in Bayern. Im Freistaat war der Februar 6,7 Grad wärmer als in den Referenzjahren von 1961 bis 1990. Der DWD nennt diese Werte "beispiellos".

