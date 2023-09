Das Elterngeld muss endlich reformiert werden

Plus Es wird Zeit, dass sich Väter verstärkt um ihre Kinder kümmern können. Denn davon profitieren letztlich alle.

Sind Bayerns Väter besonders fortschrittlich, weil viele von ihnen in Elternzeit gehen? Oder ist es mit den modernen Papas nicht weit her, wenn sie so kurz Elterngeld beziehen wie nirgendwo sonst? Ganz so einfach ist es nicht. Für ein Paar mag es gerechter sein, wenn beide eine berufliche Auszeit nehmen. Für andere rechnet es sich finanziell eher, wenn die Mutter ein Jahr Elterngeld bezieht.

Laut Bundesfamilienministerin Paus hätten etwa 60.000 Familien infolge der Neuregelung keinen Anspruch auf Elterngeld mehr. Foto: Peter Kneffel, dpa

Der Väterreport aber zeigt, dass sich viele Männer mehr um ihre Kinder kümmern wollen. Damit das tatsächlich passiert, braucht es eine Reform des Elterngelds – insgesamt mehr Geld nach der Geburt des Kindes, aber auch deutlich mehr als die bisherigen zwei verpflichtenden Partnermonate, die meist die Väter nehmen.

