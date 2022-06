Krieg in der Ukraine

Geflüchtet nach Deutschland: Kein gleiches Recht für alle

Am Berliner Hauptbahnhof wird Essen an Geflüchtete verteilt.

Plus Arbeit, Wohnort, Visum: Geflüchtete aus der Ukraine können oft zu besseren Bedingungen in der Bundesrepublik leben als andere Menschen, die hierher geflohen sind. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Von Marlene Volkmann

Gerade zu Beginn des Kriegs in der Ukraine gingen die Bilder um die Welt: Bilder von Menschen, die in einer U-Bahn-Station auf dem Boden sitzen oder verzweifelt versuchen, einen Platz in einem Zug zu ergattern – und von Freiwilligen, die sie an Bahnhöfen in München, Berlin und anderen Städten willkommen heißen.

