Klinik unter Beschuss: Wie Mediziner in der Ukraine ans Limit gehen

Plus In Kupiansk, keine zehn Kilometer von der Front entfernt, kämpfen Ärzte im Krankenhaus mit den Folgen des Ukraine-Krieges – und riskieren dabei selbst ihr Leben.

Der Krieg droht Taissa das Herz zu brechen. Die 86-Jährige sitzt im dämmrigen Flur und wartet auf ihren Behandlungstermin. Es ist ein wenig zugig, draußen hat es bittere Minusgrade. Mildes Licht fällt durch die Fenster auf die PVC-Versatzstücke, die den Boden bedecken. An einem Rohr hat jemand ein Ukraine-Fähnchen befestigt. Der Flur ist das Wartezimmer, ein Provisorium. „Dieser Krieg macht mir wirklich das Herz schwer. Es schmerzt. Aber wen wundert es, alles ist verrückt geworden“, sagt die Seniorin und versucht ein tapferes Lächeln.

Verrückt geworden – das sind die richtigen Worte für das, was mit dem Städtchen Kupiansk tief im Osten der Ukraine geschehen ist. Für das, was mit Kupiansk gerade weiter geschieht. Kaum zehn Kilometer sind es zur Front. Dort machen die russischen Truppen Druck. Seit Monaten versuchen sie, die Stadt wieder zurückzugewinnen. Sie schicken immer neue Angriffswellen gegen die ukrainischen Verteidigungslinien. Die Russen hatten Kupiansk zu Beginn der Invasion schnell erobert, dann konnten die Ukrainer die Stadt im September 2022 wieder befreien.