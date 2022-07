Bundeswehr

Gelassen, aber gefechtsbereit: Ein Besuch bei der Bundeswehr in Grafenwöhr

Plus Zeitenwende, Krieg, vor Europas Haustür brennt es. Was macht das mit denen, die das Feuer im Ernstfall löschen müssen? Ein Besuch am Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Von Fabian Huber

Als beim Nato-Gipfel in Madrid die militärische Landkarte Europas neu schraffiert wird, Truppen verschoben, mit Finnland und Schweden zwei Mitglieder neu aufgenommen werden und Generalsekretär Jens Stoltenberg die „größte Sicherheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“ ausruft, da sitzt Hauptmann Volker Lisson im Osten Bayerns unter einem hölzernen Unterstand, feuchtet seine Lippen mit einem Plastikbecher Wasser an und sagt dann trocken: „Für die Männer ist das alles erst einmal unerheblich.“

