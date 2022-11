Darum soll es beim Nato-Treffen in Bukarest gehen

Am Dienstag findet ein Nato-Treffen in Bukarest statt. Die Außenminister der 30 Mitgliedstaaten beraten unter anderem über Hilfen für die Ukraine und den Beitritt von Schweden und Finnland.

Am Dienstag treffen sich die Außenminister der 30 Nato-Staaten in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, um über die weitere Unterstützung der Ukraine zu sprechen. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie dem Land am besten geholfen werden kann, über den Winter zu kommen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert von den Verbündeten mehr Anstrengungen. Langfristig wollen die Alliierten der Ukraine helfen, bislang noch genutzte Waffensysteme aus Sowjetzeiten durch moderne westliche Systeme nach Nato-Standard zu ersetzen.

Nato-Treffen: Baerbock hat Ukraine bereits Unterstützung zugesichert

Es soll bei den Beratungen laut der Tagesschau nicht nur um Winterausrüstung, medizinisches Material oder Störsender zur Drohnenabwehr gehen, sondern auch um Generatoren, Transformatoren und weitere Technik, Know-how und Finanzhilfen zur Wiederherstellung der Strom- und Gasversorgung. Auf deutsche Initiative soll es unter anderem konkrete Gespräche mit Nato- und G7-Ländern geben, die entsprechende Kompetenzen haben. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte der Ukraine bei ihrer Haushaltsrede in der vergangenen Woche bereits die Unterstützung und die Solidarität der Bundesregierung zugesichert.

Bei dem Nato-Treffen wird es voraussichtlich auch um den deutschen Vorschlag gehen, Patriot-Flugabwehrsysteme der Bundeswehr nach Polen zu liefern. Am 15. November schlug dort ein mutmaßlicher Raketenirrläufer aus der Ukraine ein und tötete zwei Menschen. Die polnische Regierung will die Patriots aber an die Ukraine weitergeben. Nach Ansicht der Bundesregierung muss das aber erst auf Nato-Ebene besprochen werden.

Nato-Treffen: Beitritt von Schweden und Finnland?

Ein weiteres Thema bei dem Treffen in Bukarest soll auch der mögliche Nato-Beitritt von Schweden und Finnland sein. Die Außenminister der beiden Länder nehmen an dem Treffen teil. Bis auf Ungarn und die Türkei haben inzwischen alle Bündnispartner einer Aufnahme zugestimmt. Ungarn will Anfang kommenden Jahres zustimmen, die Türkei hingegen weigert sich noch. Am Rande der Konferenz will der türkische Außenminister mit seinen Kollegen aus Schweden und Finnland sprechen.

