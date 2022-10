Niedersachsen-Wahl 2022 im TV und Stream: Wahlsendungen

Am Sonntag findet die Niedersachsen-Wahl 2022 statt. Hier erfahren Sie, wie Sie die Landtagswahl live im TV und im Stream verfolgen können.

Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Über 7,9 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Laut Umfragen läuft es auf einen Zweikampf zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hinaus. Wo Sie die Landtagswahl am Sonntag live im TV und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier.

Niedersachsen-Wahl 2022 live im TV

Mehrere Fernsehsender zeigen am Sonntag Sondersendungen zur Niedersachsenwahl 2022:

Die ARD zeigt ab 17.45 Uhr Hochrechnungen und Interviews mit Spitzenpolitikern. Auch in der "Berliner Runde", die anschließend um 19.20 Uhr beginnt, wird wohl über die Wahl diskutiert. Ab 21.45 Uhr geht es dann auch bei " Anne Will " um die Landtagswahl . Während der Sendung wird zudem ein " Tagesthemen extra" ausgestrahlt.

zeigt ab 17.45 Uhr und Interviews mit Spitzenpolitikern. Auch in der "Berliner Runde", die anschließend um 19.20 Uhr beginnt, wird wohl über die Wahl diskutiert. Ab 21.45 Uhr geht es dann auch bei " " um die . Während der Sendung wird zudem ein " extra" ausgestrahlt. Auch im ZDF beginnt um 17.45 Uhr eine Sendung zur Wahl in Niedersachsen . Anschließend läuft ab 19 Uhr "heute". Um 21.45 Uhr wird dann das "heute journal" zur Landtagswahl ausgestrahlt.

beginnt um 17.45 Uhr eine Sendung zur Wahl in . Anschließend läuft ab 19 Uhr "heute". Um 21.45 Uhr wird dann das "heute journal" zur ausgestrahlt. Im NDR läuft ab 17.45 Uhr und ab 22.05 Uhr " NDR Info Wahl".

läuft ab 17.45 Uhr und ab 22.05 Uhr " Wahl". Phoenix sendet ab 20.20 Uhr die "phoenix wahlrunde". Anke Plättner diskutiert mit ihren Gästen über die Folgen der Landtagswahl in Niedersachsen auf die Bundespolitik. Um 23 Uhr läuft dann "phoenix vor ort: Wahl 2022 - Niedersachsen hat gewählt" und anschließend ab Mitternacht wieder die "phoenix wahlrunde".

sendet ab 20.20 Uhr die "phoenix wahlrunde". diskutiert mit ihren Gästen über die Folgen der in auf die Bundespolitik. Um 23 Uhr läuft dann "phoenix vor ort: Wahl 2022 - hat gewählt" und anschließend ab Mitternacht wieder die "phoenix wahlrunde". Auf n.tv beginnt das Programm zur Wahl um 17.45 Uhr mit einem "News Spezial". Ab 23 Uhr gibt es dann eine weitere Ausgabe.

beginnt das Programm zur Wahl um 17.45 Uhr mit einem "News Spezial". Ab 23 Uhr gibt es dann eine weitere Ausgabe. Welt berichtet bereits ab 17 Uhr von der Landtagswahl durchgehend bis 20 Uhr.

Niedersachsen-Wahl 2022 im Live-Stream

Wer nicht über einen TV-Anschluss verfügt, kann die Wahl-Sendungen auch über das Internet verfolgen. Alle genannten Sender bieten online auf ihrer Homepage oder in der Mediathek einen Live-Stream an. Manche Sender stellen zudem Apps mit Live-Streams zur Verfügung.

Niedersachsen-Wahl 2022: Erste Prognosen und Hochrechnungen

Die Wahllokale in Niedersachsen haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mit deren Schließung ist bereits mit den ersten Prognosen zu rechnen. Die Daten dafür beruhen auf Befragungen der Wählerinnen und Wähler nach ihrer Stimmabgabe.

Wenig später dürften schon die ersten Hochrechnungen erscheinen. Dabei fließen die ersten Ergebnisse der Auszählung mit ein. Die Fernsehsender entscheiden, wann sie die Hochrechnungen zeigen. Das offizielle Wahlergebnis gibt es dann wohl am späten Sonntagabend oder am Montagmorgen.

Wahlergebnisse zur Niedersachsen-Wahl 2022: Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen live

Am 9. Oktober finden Sie die Wahlergebnisse zur Niedersachsen-Wahl 2022 auch hier in unserem Live-Ticker. Sie erhalten zudem immer live die aktuellen Prognosen, Hochrechnungen und den Zwischenstand:

