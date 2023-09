Parlamentswahlen 2023 in den Niederlanden: Alle Infos

Im November 2023 stehen in den Niederlanden vorgezogene Parlamentswahlen an. Termin, Umfragen und Parteien – hier gibt es die wichtigsten Infos zur Niederlande-Wahl.

Welche Parteien bestimmen in den kommenden vier Jahren in den Niederlanden den politischen Kurs? Das entscheidet sich diesen Herbst, wenn niederländische Bürgerinnen und Bürger ein neues Parlament wählen dürfen. Weil die bisherige Koalition im Juli 2023 aufgrund eines Streits über Asylpolitik zerbrochen ist, ist eine außerplanmäßige Neuwahl notwendig geworden.

Hier finden Sie alle Infos zu den Parlamentswahlen 2023 in den Niederlanden – von Datum über Prognose bis hin zur niederländischen Parteienlandschaft.

Wann sind die nächsten Wahlen in den Niederlanden?

Der Termin für die nächste Wahl in den Niederlanden ist Mittwoch, 22. November 2023. Regulär hätten die nächsten Parlamentswahlen erst im März 2025 stattgefunden – wenn es nicht zum Bruch der bisherigen Vier-Parteien-Koalition diesen Sommer gekommen wäre. Alle vier Jahre wird in den Niederlanden in der Regel ein neues Parlament gewählt. Zum letzten Mal fand die Parlamentswahl im März 2021 statt.

Das niederländische Parlament hat zwei Kammern. Gewählt werden bei der Parlamentswahl die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer. Im Gegensatz zur Ersten Kammer, die von den Parlamenten der Provinzen gewählt wird, bestimmen Bürgerinnen und Bürger über die zweite Kammer.

Welche Parteien gibt es in den Niederlanden?

Bei den Wahlen in den Niederlanden gibt es keine Sperrklausel, wie es sie etwa in Deutschland gibt. Das bedeutet: Im Parlament sitzen sehr viele, teils auch sehr kleine Parteien.

Lesen Sie dazu auch

Zu den Parteien, die bisher am häufigsten in der Zweiten Kammer vertreten waren, zählen folgende:

VDD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie): Bei der VDD handelt es sich um eine konservativ-liberale Partei. VDD-Chef Mark Rutte ist seit 2010 niederländischer Ministerpräsident. Er hat allerdings angekündigt, sich nach der Neuwahl aus der Politik zurückziehen zu wollen und kandidiert deshalb nicht mehr für seine Partei. 34 VDD-Abgeordnete sitzen im aktuellen niederländischen Parlament.

Bei der VDD handelt es sich um eine konservativ-liberale Partei. VDD-Chef Mark Rutte ist seit 2010 niederländischer Ministerpräsident. Er hat allerdings angekündigt, sich nach der Neuwahl aus der zurückziehen zu wollen und kandidiert deshalb nicht mehr für seine Partei. 34 VDD-Abgeordnete sitzen im aktuellen niederländischen Parlament. PvdA ( Partij van de Arbeid ): Die niederländische Arbeiterpartei ist Mitte-Links einzuordnen. Im bisherigen Parlament sind neun Abgeordnete vertreten.

Die niederländische Arbeiterpartei ist Mitte-Links einzuordnen. Im bisherigen Parlament sind neun Abgeordnete vertreten. CDA (Christen-Democratisch Appèl): Die niederländischen Christdemokraten haben aktuell 15 Abgeordnete im Parlament und gelten als Mitte-Rechts.

Die niederländischen Christdemokraten haben aktuell 15 Abgeordnete im Parlament und gelten als Mitte-Rechts. D66 (Democraten 66): Die D66 gilt als linksliberal. Sie belegt im derzeitigen Parlament 24 Plätze.

Die D66 gilt als linksliberal. Sie belegt im derzeitigen Parlament 24 Plätze. CU (ChristenUnie): Die CU ist Mitte-Rechts einzuordnen. Sie ist mit fünf Abgeordneten im Parlament vertreten.

Wie sehen die Umfragen für die Parlamentswahl in den Niederlanden 2023 aus?

Nach Umfragen des Marktforschungsunternehmens Ipsos von Anfang September 2023 sehen die aktuellen Umfragewerte für die Parlamentswahl 2023 wie folgt aus: