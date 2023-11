Linke will bei Bundesparteitag prominente Neumitglieder vorstellen

Exklusiv Linken-Parteichef Schirdewan kündigt Überraschungen in Augsburg an – Wagenknechts Spaltung der bisherigen Fraktion sei für die Partei ein abgeschlossenes Kapitel.

Die Linke will mit dem Bundesparteitag in Augsburg ihre Krise nach der Abspaltung der Bundestagsabgeordneten um die ehemalige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht schnell überwinden und setzt dabei auf prominente Neumitglieder. „Wir werden auf dem Parteitag weitere namhafte neue Mitglieder begrüßen können“, sagte Linke-Parteichef Martin Schirdewan unserer Redaktion. „Was ich Ihnen schon sagen kann ist, dass wir ein paar prominente Namen aus dem sozialen Bereich und künstlerischen Bereich gewonnen haben, die sich an unsere Seite stellen“, fügte Schirdewan hinzu.

Linken-Bundesparteitag findet in Augsburg statt

Seit dem Parteiaustritt von Wagenknecht und anderer abtrünniger früherer Spitzenpolitiker verzeichne die Linke einen ungebrochenen Trend an Neumitgliedern, sagte der Parteivorsitzende. „Im Moment haben wir ungefähr doppelt so viele Eintritte wie Austritte“, erklärte er. „Gleichzeitig arbeiten wir an einer Mitgliederkampagne, die nach dem Parteitag starten wird.“ Die Spaltung und Auflösung der Linke-Bundestagsfraktion sei zwar eine krisenhafte Phase aber für ihn „jetzt vergossene Milch“, erklärte Schirdewan. „Das Kapitel für uns beendet. Wir schlagen jetzt ein neues auf.“

Von dem Parteitag in Augsburg werde ein Signal der Geschlossenheit ausgehen, sagte der Vorsitzende. Die Linke müssen nun interessante programmatische Debatten führen, die in der Gegenwart anschlussfähig seien, betonte Schirdewan. „Unsere Aufgabe ist jetzt, soziale Alternativen zum Rechtsruck aufzuzeigen“, erklärte der Linke-Europaabgeordnete. „Wir sorgen für Meinungsvielfalt, die in der Gesellschaft im Moment verloren zu gehen droht“, fügte er hinzu. Schirdewan kandidiert auf dem Bundesparteitag als Spitzenkandidat für die Europawahl. (AZ)

