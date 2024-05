Ralph Siegel: Der Mister Grand Prix

Der Münchner Komponist Ralph Siegel hat gesundheitliche Probleme. Die halten ihn aber nicht davon ab, musikalisch mit einem Musical aus seinen Hits noch mal aufs Ganze zu gehen.

Früher haben Schlagerkritiker Ralph Siegel – gerne auch mit einem spöttischen Unterton versehen – als "Mister Grand Prix" bezeichnet. Denn wie kein anderer hat der Münchner Komponist versucht, mit allen Mitteln den heutigen Eurovision Song Contest zu gewinnen.

Jahrzehntelang war er mit seinen Schlagertiteln extrem erfolgreich. Später hat ihn das Glück ein wenig verlassen. Einmal aber hat er den Musik-Wettbewerb sogar gewonnen: mit der Sängerin Nicole und dem Lied "Ein bisschen Frieden".

Jetzt, am Ende seiner Karriere, hat er diesen Erfolgsfaden noch einmal aufgenommen. Sein Musical "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" startet an diesem Mittwoch im Deutschen Theater München. Viele Hits des Komponisten sind Teil der Aufführung, in der die Geschichte einer verbotenen Liebe erzählt wird. Das Musical ist sein Alterstraum. Er will seine Werke noch einmal zum Fliegen zu bringen. Dafür investiert er hohe Summen.

Ralph Siegel komponierte das Musical "Ein bisschen Frieden"

Doch Siegel ist weit mehr als das jüngste Musical. Mit über 2000 veröffentlichten Kompositionen hat der 78-Jährige den deutschen Schlager entscheidend geprägt. Ihm gehören die Jupiter Records und die Siegel-Musikverlage, Letztere hat er von seinem Vater geerbt.

Siegels Familie ist eine Dynastie in Sachen Musik. Sein Vater war der Schlagerkomponist und Musikverleger Ralph Maria Siegel ("Die Liebe ist ein seltsames Spiel"), seine Mutter die Operetten-Sängerin Ingeborg Döderlein. Und sein Großvater Rudolf war Opernkomponist, Dirigent und Generalmusikdirektor.

Siegel selbst schrieb mit 19 seinen ersten Hit. Mit "It's a Long Long Way to Georgia" landete er auf Platz acht der US-Country-Charts. In den 70er-Jahren war er besonders erfolgreich, als er zusammen mit Udo Jürgens die Hits "Der Teufel hat den Schnaps gemacht", "Ein ehrenwertes Haus" und "Griechischer Wein" veröffentlichte. Ein weiterer seiner Meilensteine war die Gruppe Dschinghis Khan.

Privat ist Siegel in München bis heute eine gesellschaftliche Größe, auch wenn es inzwischen ruhiger um ihn und seine Patchwork-Familie geworden ist. Seit acht Jahren ist er in vierter Ehe mit der Schweizerin Laura Käfer verheiratet, deren Tochter er adoptiert hat.

Siegel gilt als Arbeitstier, der nur wenige Stunden schläft und ansonsten sein Leben um die Musik kreisen lässt. Allerdings plagen ihn seit Jahren gesundheitliche Probleme. Ende 2022 gab er bekannt, dass er zum dritten Mal gegen Prostatakrebs kämpft.