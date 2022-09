Krieg in der Ukraine

vor 21 Min.

Russland will ukrainische Gebiete am Freitag annektieren

Russlands Präsident Putin will die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete am Freitag offiziell machen.

Nachdem in den letzten Tagen Scheinreferenden in vier von Russland besetzten ukrainischen Gebieten abgehalten wurden, sollen diese am Freitag annektiert werden.

Von Lorenzo Gavarini