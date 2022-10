Geraubte Kunst, ein Justizmord und die Spuren in Ulm

Plus Der Bundestag soll den getöteten kamerunischen König Rudolf Duala Manga Bell rehabilitieren. In Ulm hat man besondere Erinnerungen. Und ein Mann hat noch mehr vor.

Bunte Blätter leuchten in der Oktobersonne, eine Straßenbahn rauscht vorbei. Vor einer Stele steht ein Mann, vollbärtig und barfuß, im Unterhemd und mit einem Rock um die Hüften. Der Mann ruft etwas und viele Stimmen antworten. Eine traditionelle afrikanische Weihe hat die Stadt Ulm angekündigt. Doch was hier geschieht, ist viel mehr. Es ist Vergebung für einen Mord.