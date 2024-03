Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Brandenburg 2024: Wer liegt in den Umfragen aktuell vorn?

Die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2024 in Brandenburg: Hier erfahren Sie, wie die Parteien aktuell in den Umfragen zur Brandenburg-Wahl abschneiden.

Am 22. September finden die Landtagswahlen 2024 in Brandenburg statt. Wie werden die Bürgerinnen und Bürger wählen? Aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Brandenburg-Wahl finden Sie in diesem Artikel.

Verschiedene Meinungsforschungsinstitute messen vor der Landtagswahl 2024 regelmäßig die Stimmung der Menschen in Brandenburg. Zwar zeigen diese Umfragen nur eine kurze Momentaufnahme der aktuellen Stimmungslage im Land, aber dennoch geben sie Hinweise darauf, was die Brandenburgerinnen und Brandenburger umtreibt.

Doch die tatsächlichen Wahlergebnisse können in der Realität ganz anders ausfallen. Ein Grund dafür ist, dass viele Wählerinnen und Wähler bis zum Wahltag noch unentschlossen sind, wen sie wählen werden. Es finden übrigens in diesem Jahr auch in anderen Bundesländern Wahlen statt. Bei uns finden Sie auch die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Sachsen 2024 und die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Thüringen 2024.

Umfragen zur Brandenburg-Wahl 2024: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse

Was sind die aktuellen Umfragewerte zur Landtagswahl 2024 in Brandenburg? Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig mit neuen Umfragen, die Sie hier sehen:

Umfrage des INSA-Instituts im Auftrag der Lausitzer Zeitung, der Märkischen Allgemeinen und der Märkischen Oderzeitung vom 17. Januar 2024

AfD : 28 Prozent

: 28 Prozent CDU : 18 Prozent

: 18 Prozent SPD : 17 Prozent

: 17 Prozent BSW: 13 Prozent

Grüne: 8 Prozent

Linke: 6 Prozent

BVB / Freie Wähler : 4 Prozent

/ : 4 Prozent FDP : 3 Prozent

: 3 Prozent Plus BB: 1 Prozent

Sonstige: 2 Prozent

Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv vom 11. Januar 2024

AfD : 32 Prozent

: 32 Prozent SPD : 22 Prozent

: 22 Prozent CDU : 16 Prozent

: 16 Prozent Grüne: 7 Prozent

Linke: 6 Prozent

BVB / Freie Wähler : 5 Prozent

/ : 5 Prozent BSW: 4 Prozent

FDP : 3 Prozent

: 3 Prozent Sonstige: 5 Prozent

Hinweis: In manchen Umfrage-Ergebnissen werden andere Parteien nicht gesondert aufgeführt.

Landtagswahl 2024 in Brandenburg: Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten

Wer sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien bei der Landtagswahl 2024 in Brandenburg? Die SPD geht auch in diesem Jahr wieder mit Dietmar Woidke ins Rennen. Seit 2013 ist Woidke bereits Ministerpräsident des Landes Brandenburg.

Die CDU hat ihren Landeschef Jan Redmann als Spitzenkandidaten aufgestellt. Bei der Landesdeligiertenversammlung erzielte Redmann 88,5 Prozent der Stimmen. Auch die Linke wählte ihren Landesvorsitzenden am Parteitag zum Spitzenkandidaten. Sebastian Walter erhielt 84 Prozent der Stimmen.

Die AfD hat bislang noch keinen Spitzenkandidaten bzw. keine Spitzenkandidatin vorgestellt. Laut Informationen des rbb wollen zwei AfD-Mitglieder die Führung übernehmen. Die Aufstellung der Landesliste wurde demnach auf April 2024 verschoben.

Auch die Landesliste der Grünen steht bislang noch nicht fest. Diese soll beim Parteitag in Cottbus Anfang März 2024 beschlossen werden.

Die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen und Freien Wähler (BVB/Freie Wähler) haben Péter Vida als Spitzenkandidaten für die Brandenburg-Wahl 2024 aufgestellt. Der Landesvorsitzende wurde bereits im vergangenen Jahr beim Parteitag mit rund 97 Prozent der Stimmen gewählt.

Zwar ist die FDP bereits seit Jahren nicht im Brandenburger Landtag vertreten, doch Spitzenkandidat Zyon Braun soll das nun ändern. Von Sahra Wagenknechts neu gegründeter Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gibt es bislang noch keine Spitzenkandidatur.

Wahlergebnisse der letzten Landtagswahl in Brandenburg

2019 fanden die letzten Landtagswahlen in Brandenburg statt. Damals schaffte es die SPD trotz größerer Verluste auf 26,6 Prozent der Stimmen. Dicht gefolgt von der AfD, die mit einem Ergebnis von 23,5 Prozent mehr als elf Prozentpunkte seit der letzten Wahl zulegte. Drittstärkste Kraft wurde die CDU mit 15,6 Prozent. Das waren die Wahlergebnisse bei der Brandenburger Landtagswahl im Jahr 2019: