Wildweststimmung auf dem Energiemarkt sorgt für Verzweiflung bei Verbrauchern

Verbraucherschützer fordern schnelle Hilfe für die Bürger und kritisieren Gasumlage. Union will reduzierte Mehrwertsteuer auf alle Energielieferungen.

Die explodierenden Energiepreise sorgen bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein für tiefe Verzweiflung. Immer mehr Menschen wenden sich mit existenziellen Sorgen an die Verbraucherzentralen. Deren Bundeschefin Ramona Pop sagte am Mittwoch in Berlin: "Viele wissen nicht mehr, wie sie die Rechnungen bezahlen sollen, die jetzt bei ihnen eintrudeln." Auf dem Energiemarkt herrsche derzeit teils eine "Wildweststimmung", manche Anbieter erhöhten die Gebühren praktisch nach Belieben. Dagegen gingen die Verbraucherzentralen vor Gericht juristisch vor, jüngst etwa mit Klagen gegen die Stromanbieter Primastrom und Voxenergie. Diese hätten die Preise mehrfach massiv hochgeschraubt, trotz vertraglich zugesicherter Preisgarantien.

Nach Angaben der Verbraucherzentralen ist die Zahl der Beschwerden und Anfragen im ersten Halbjahr massiv gestiegen – allein im Bereich Gas um das Siebenfache auf fast 20.000, beim Strom um das Dreifache auf rund 7000 . "Unsere Berater leisten da vielfach Sozialarbeit", sagte Pop. Die 44-jährige ehemalige Berliner Wirtschaftssenatorin von den Grünen hat die Leitung des Verbraucherzentralen-Bundesverbandes erst im vergangenen Monat übernommen, "mitten in einer Zeit sich überlagernder Krisen", wie sie sagt. Der Krieg in der Ukraine, die durch den Klimawandel bedingte Dürre, die Inflation und die Pandemie hätten zu einer Lage geführt, die über fast den gesamten Querschnitt der Bevölkerung hinweg höchst belastend sei, auch wenn der Grad der Betroffenheit unterschiedlich sei. "Bei den einen geht es darum, ob sie sich den Urlaub noch leisten können, bei den anderen um die nackte Existenz."

Dabei komme das dicke Ende für viele erst noch im Frühjahr mit der Gasrechnung für den Winter. Deshalb müsse die Bundesregierung nun schnell handeln, "sonst schwindet die Akzeptanz ihres Krisenmanagements", sagte Pop. Sie forderte einen Krisengipfel von Energieunternehmen und Politik, um zu Auswegen zu kommen. Sperren von Elektrizität und Wärme aufgrund unbezahlter Rechnungen dürfe es während dieser Krise nicht geben, mahnte sie. Bei der Gasumlage müsse die Regierung darauf achten, dass sie nur zur Vermeidung von Insolvenzen verwendet werde, nicht aber zur Absicherung von Gewinnen.

