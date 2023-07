Ein Auslaufmodell? Die Witwenrente sorgt für Diskussionen

@ Walter K.: "...denn viele Frauen verzichten schon alleine deswegen auf ein eigenes Beschäftigungsverhältnis, weil der Mann entsprechend gut verdient, und sie sich deshalb nur um die Kinder kümmern wollen...".



Und genau darum geht es.



Je mehr Frauen in diesem Land in Beschäftigung sind, desto mehr Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt, desto billiger die Arbeitskraft.

Dies wird schon seit den 90er Jahren forciert von der Wirtschaft mit Hilfe der willigen Politiker.

Auch wenn alle schreien, wir brauchen Fachkräfte, merkt denn keiner wie es hier mit den Reallöhnen bergab geht? Bald sind wir in dieser Hinsicht bei Europas armen Ländern einzustufen. Bei den Renten ist es teilweise jetzt schon so weit.

Und ein willkommener Nebeneffekt ist, das man den Kleinkinder schon früh mit linksgrüner Gehirnwäsche deren familienfeindliche Ideologie eintrichtern kann. Nachdem sie als Säuglinge in unterbesetzten Krippen von fremden Menschen aufgezogen werden.

Antworten Melden