Kokosöl wird häufig als gesunde Alternative für andere Fette genannt. Aber ist Kokosöl wirklich gesünder? Und kann es wirklich beim Abnehmen helfen? Ein Faktencheck.

In zahlreichen Ernährungsratgebern wird Kokosöl als gesunde Alternative zu anderen Fetten empfohlen, wenn man abnehmen möchte. Nicht selten ist diese Empfehlung begleitet von Versprechen wie "Nach fünf Tagen erste Erfolge". Aber stimmen diese Aussagen? Kann man mit Kokosöl abnehmen?

Kokosöl: Ist es gesünder als andere Öle?

Mehrere gute Eigenschaften werden Kokosöl nachgesagt. So soll es sich positiv auf die Blutwerte auswirken, Demenzerkrankungen und Krebs vorbeugen, Bakterien und Viren abwehren – und natürlich beim Abnehmen helfen. Laut Verbraucherzentrale ist hier aber Vorsicht geboten. Keine dieser Aussagen konnte wissenschaftlich bestätigt werden.

Solche Gesundheitsversprechen, die Unternehmen aus Marketingzwecken auf ihre Produkte drucken wollten, wurden "Health Claims" genannt und sind von der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit nicht zugelassen. Trotzdem halten sich solche Gerüchte hartnäckig.

Ist Kokosöl gesund?

Eine gesunde Ernährung sollte grundsätzlich möglichst viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Kokosöl enthält aber nur wenig ungesättigte Fettsäuren. Etwa 90 Prozent der in Kokosöl enthaltenen Fettsäuren sind gesättigt, erklärt die Verbraucherzentrale.

Der Grund, warum Kokosöl immer wieder als geheimes Wundermittel zur Gewichtsreduktion gehandelt wird, sei den mittelkettigen Fettsäuren geschuldet. Davon enthalte Kokosöl relativ viele und diese würden nicht vom Körper gespeichert. Ob diese Theorie aber stimmt und man wirklich durch Kokosöl abnimmt, ist bisher nicht durch Langzeitstudien belegt.

In Maßen sei Kokosöl aber nicht ungesund. Aufgrund des Geschmacks sei es besonders für das Zubereiten asiatischer Gerichte eine gute Wahl.

Welches Öl eignet sich am besten zum Abnehmen?

Gesündere Öle sind laut Verbraucherzentrale:

Rapsöl,

Walnussöl und

Olivenöl.

Sie enthalten nicht nur mehr ungesättigte Fettsäuren, sondern sind häufig auch preiswerter. Eine Langzeitstudie, die 2022 im "Journal of the American College of Cardiology" erschien, zeigte außerdem, dass sich der regelmäßige Konsum von Olivenöl positiv auf das Herz und die Lebensspanne auswirke.

Übrigens: Auch Haferflocken und viele weitere Lebensmittel können beim Abnehmen unterstützen.