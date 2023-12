Eisvorhänge und Feuerschein: Im Winter in die Breitachklamm

Im Winter wachsen in der Breitachklamm bei Oberstdorf riesige Eiszapfen. Die können Besucherinnen und Besucher nicht nur tagsüber bewundern, sondern auch nachts bei einer Fackelwanderung.

Frost und Eis: auf dem Auto – nervig. Auf der Straße – gefährlich. Auf der Haut – unangenehm. In der Breitachklamm – wunderschön. Riesige, meterhohe Eiszapfen zieren im Winter die Felswände der tiefsten Felsenschlucht Mitteleuropas. Teilweise reichen sie von den Felsen fast bis nach unten ins türkisblaue Wasser hinab – so viele auf einmal, dass ganze Vorhänge aus Eis entstehen. Das Wasser, das zwischen den hohen Steinwänden herunterplätschert, ist das Einzige, was dort nicht gefriert.

Breitachklamm bei Oberstdorf: Preise und Öffnungszeiten im Winter

Vor etwa 10.000 Jahren begann die Entstehung der Klamm, die nahe Oberstdorf im Allgäu liegt. Ein schmelzender Gletscher fraß sich damals durch den Stein. 1905 wurde die Klamm für Besucherinnen und Besucher zugänglich gemacht. Sie zieht heute mehr als 300.000 Menschen jährlich an. Im Winter hat sie eine Stunde weniger lang geöffnet als im Sommer, nämlich von 9 Uhr bis 16.30 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr). Ab 15 Uhr leeren sich laut Breitachklammverein die Parkplätze und die Wartezeit verringert sich. Tickets gibt es vor Ort oder online. Für Kinder bis 15 Jahre kostet der Eintritt regulär 2,50 Euro, für Erwachsene 7,50 Euro pro Person.

Die Wanderungen sind für Familien mit Kindern geeignet

Mit Kindern ist die Wanderung durch die winterliche Breitachklamm gut machbar. Der Verein weist allerdings darauf hin, dass Eltern gut auf sie achten und sie an die Hand nehmen sollten. Mit Kinderwagen oder Rollstühlen kommt man jedoch nicht in die Klamm, da sie zu unwegsam und die Wege zu schmal sind. Festes Schuhwerk wird dringend empfohlen.

Die Schlucht ist von zwei Seiten begehbar: vom Parkplatz eins in Tiefenbach und vom Parkplatz zwei Walserschanz. Der Haupteingang befindet sich an ersterem. Es gibt mehrere Wanderrouten und Rundwege durch die Klamm, die zwischen 45 Minuten und einer Stunde in Anspruch nehmen. Sie sind vor Ort auf Tafeln ausgewiesen.

Am Dienstag und am Freitag werden Fackelwanderungen angeboten

Neben den großen Eiszapfen und schneebedeckten Bäumen gibt es im Winter in der Breitachklamm noch eine Besonderheit. Ab Weihnachten werden dort dienstags und freitags bis zum Ende der Wintersaison – also ungefähr bis Ende Februar – Fackelwanderungen angeboten. Die weiße Klamm erstrahlt dann nur in warmem Licht der Fackeln. Die Tickets sind nur online erhältlich (Kinder: 5 Euro, Erwachsene: 12 Euro). Hunde sollten zu Hause gelassen werden. Und das Wetter muss passen. Ob die Wanderungen also wirklich stattfinden, erfahren Besucherinnen und Besucher auf der Homepage der Breitachklamm. Die Wanderung startet am Haupteingang, führt zwei Kilometer in die Klamm hinein und dann wieder zurück. Sie startet um 19 Uhr. Private Führungen können ebenfalls gebucht werden an allen Tagen außer Dienstag und Freitag (Silvester ausgenommen).

