Heute gibt es Zitronenhühnchen aus Tunesien

Einst zog es die Künstler an die Küste nach Sidi Bou Said, heute kommen die Touristen und spazieren durch den Ort wie durch eine Galerie. Das Fernweh stillt heute eine außergewöhnliche Tajine.

Vorsicht, Kitschgefahr! Die Fensterläden allesamt strahlend blau, die Häuser weiß getüncht, die Bougainvilleen leuchten um die Wette. Schöner geht’s nimmer, unechter fast auch nicht. Und kann man sich die Touristen ein bisschen wegdenken? Schwerlich, man zählt ja schließlich selbst dazu. Und doch hat es was, in Sidi Bou Said auf den Spuren der berühmten Tunis-Reise von Matisse und Co. zu spazieren, und nach möglichen Motiven der Maler zu suchen. Ein Galeriebummel sozusagen.

Zutaten für Zitronenhühnchen (Tajine kares):

1 Hühnchen (1,5 kg)

4 Zwiebeln

2 unbehandelte Zitronen

750 g roter Hokkaido

150 ml neutrales Pflanzenöl

4 Stück Würfelzucker

Salz

Zum Anrichten Couscous oder weißer Reis und Minze

Zubereitungszeit ca. zwei Stunden, das Rezept reicht für etwa vier Personen.

So geht’s:

Das Hühnchen waschen. In einem Topf passender Größe Wasser aufkochen und das Hühnchen einlegen. Es sollte knapp mit Wasser bedeckt sein. Das Hühnchen ca. 90 Minuten weich köcheln. Das fertige Hühnchen aus dem Kochwasser nehmen und zum Abkühlen beiseitestellen. Die Kochbrühe aufbewahren. Die Zwiebel abziehen und in Würfel schneiden. Die Zitronen heiß abwaschen und in Stücke schneiden. Den Kürbis putzen, entfernen und in grobe Würfel schneiden. Es werden 500 g Kürbiswürfel benötigt.

Das Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin langsam karamellisieren. Dann die Zitronen und den Kürbis unterrühren. Mit dem Würfelzucker und Salz würzen und mit ca. der Hälfte der Brühe des Hühnchens aufgießen. Das Ganze aufkochen und etwa 30 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis und die Zitronen sehr weich gegart sind.

Die Sauce in einem Standmixer füllen, zu einer feinen Creme pürieren und in einen Topf umfüllen. Das Hühnchenfleisch sorgfältig von den Knochen lösen, zerpflücken und in die Sauce rühren. Gegebenenfalls noch Brühe untermischen, falls die Konsistenz zu dickflüssig ist.

Vor dem Servieren einige Minuten köcheln lassen. Das Zitronenhühnchen mit der gewählten Beilage anrichten und mit Minze-Blättchen garnieren. Übrigens: Autor Daniel Speck erzählt in seinem Buch Mediterranea, dass dieses Gericht einstmals schon vegan war, bevor es bewusste Veganer überhaupt gab. Allerdings als sogenannte Arme-Leute-Variante. Das Hühnchenfleisch kann man problemlos weglassen. Seine typische Cremigkeit erhält das Gericht nicht durch Milchprodukte, sondern durch den Kürbis. Das Tajine Kares-Rezept migrierte mit den türkischen Juden nach Tunesien – und blieb bis heute.

