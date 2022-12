Gesundheit

Die RSV-Welle rollt: Wie dramatisch ist die Lage in den Kinderkliniken in der Region?

Plus Kinder, die in Aufenthaltsräumen schlafen oder nicht wie geplant ins Krankenhaus gehen können. Das passiert in Kliniken in der Region gerade häufig. Ein Grund: das RS-Virus.

Weil die Zahl der RSV-Infektionen – einer Viruserkrankung, die die Atemwege befällt – bei Kindern momentan rasch ansteigt, spricht der Kinderintensivmediziner Florian Hoffmann von einem dramatischen epidemischen Geschehen. Oder anders ausgedrückt: Unter Klein- und Kindergartenkindern gibt es gerade eine Epidemie. Viele von ihnen werden krank und einige müssen ins Krankenhaus. Das Robert-Koch-Institut sagt, die Zahl der RSV-Infektionen liege höher als üblich. Viele Kinderstationen in Krankenhäusern sind überlastet. Das ist die deutschlandweite Lage. Aber wie sieht es in der Region aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

