vor 22 Min.

130 Neubürger feierlich begrüßt

Königsbrunns Bürgermeister heißt Zuzügler im „Zentrum zwischen London und Rom“ willkommen

Vor dem Weinfest werden in Königsbrunn jedes Jahr die neu zugezogenen Bürger begrüßt. In diesem Jahr präsentierte Bürgermeister Franz Feigl alle Details zur Stadt nicht nur mündlich, sondern auch mit einem übermannshohen Stadtplan.

Mehr als 130 Neubürger waren der Einladung gefolgt. Mit den anwesenden Stadträten und Rathaus-Mitarbeitern war es im Foyer des Rathauses so voll wie sonst nur beim traditionellen Neujahrsempfang. Bürgermeister Feigl begrüßte die Neubürger in Königsbrunn, dem „Zentrum zwischen London und Rom“. Er bestätigte nochmals, dass die Stadt weiterhin wächst. 1763 Zuzügen stehen 1673 Wegzüge gegenüber, 236 Geburten gab es und 221 Todesfälle. Zum 30. Juni zählte Königsbrunn 29496 Menschen, die ihren Erst- oder Zweitwohnsitz hier haben. 114 Nationen seien in der Stadt vertreten, aus der Türkei, den EU-Ländern, auch aus Großbritannien und Russland, sagte Feigl: „Darin ist eine statthafte Zahl an Franken noch nicht berücksichtigt.“

Der Bürgermeister lieferte einen Abriss über die Stadthistorie und die Museen, ebenso eine Aufstellung über die Städte und Attraktionen im Umkreis – von der Königsbrunner Heide bis zum Legoland. Er stellte die aktuellen und kommenden Verkehrsanbindungen vor, dazu die Versorgungseinrichtungen sowie die anwesenden Mitglieder des Stadtrates. Letztere wurden sogar namentlich ans Podium gerufen. Feigl rief die Neubürger dazu auf, sich auch mit ihren Nachbarn bekannt zu machen. Es gehe nicht darum, sich gegenseitig zu überwachen oder mit jedem ein besonders inniges Verhältnis anzustreben. Doch mit einer guten Nachbarschaft und offenen Augen und Ohren könne man Gefahren wie zum Beispiel Wohnungseinbrüchen besser begegnen.

Feigl verwies auf die laufenden Baustellen. Durch den Kreisverkehr an der Wertachstraße sei derzeit das Verkehrsaufkommen im Zentrum etwas größer als sonst. Zudem erwähnte er unter anderem die Neu- und Umbauten an den Grundschulen Nord und Süd, die LED-Umrüstung sämtlicher Straßenlaternen sowie den Architektenwettbewerb zum Forum. Die Arbeiten beim Neubau der Wasserwerke gingen voran, allerdings wegen der weiterhin hohen Baukonjunktur langsamer als geplant. (adi, AZ)

Themen Folgen