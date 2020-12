06:30 Uhr

Appell zur eigenen Kinderbetreuung wegen Corona ärgert Eltern in Graben

An der fertiggestellten Lechfelder Straße erstrahlt der Rathausplatz in vorweihnachtlichem Glanz.

Plus Nach Corona-Fällen in den Betreuungseinrichtungen hat die Gemeinde Graben an die Eltern appelliert, die Kinder selbst zu betreuen. Es gibt Widerstand.

Von Uwe Bolten

Nach Corona-Fällen in den Betreuungseinrichtungen hat die Gemeinde Graben an die Eltern appelliert, die Kinder wenn möglich selbst zu betreuen. Doch das wollten nach Angaben von Bürgermeister Andreas Scharf offenbar nicht alle Eltern mittragen.

Corona in Graben: Ton zwischen Eltern und Erziehern wird rauer

„Nachdem wir ab Ende November neben den üblichen Erkältungskrankheiten auch von Corona-Infektionen betroffen waren, kann der Betrieb durch Krankheit und Quarantäne nicht immer gewährleistet werden“, erklärte Scharf in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Ziel des Aufrufes sei es gewesen, mit den vorhandenen personellen Ressourcen den dringenden Bedarf abzudecken. Einige Eltern seien der Bitte nachgekommen, von anderen kam kräftiger Gegenwind. Der Ton von Eltern gegenüber Erzieherinnen, Lehrkräften sowie der Schulleitung sei immer rauer geworden.

„Ich kann auch nicht sagen, wie es im neuen Jahr weitergeht. Manche haben da schon eine seltsame Erwartungshaltung an den Bürgermeister“, sagte Scharf. Auch wenn in der Öffentlichkeit immer wieder proklamiert werde, dass Kindergärten keine Gefahr für eine Corona-Infektion darstellten, kommen in Graben die meisten Fälle aus den Einrichtungen, betonte Scharf ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Lechfelder Straße in Graben ist fertig saniert

Ein Foto entlockte Grabens Bürgermeister Andreas Scharf in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein „Halleluja“: Nach monatelangen Bauarbeiten erstrahlt die sanierte Lechfelder Straße im Schein der Weihnachtsbeleuchtung. „Die Umleitungen sind zurückgebaut, die Straße ist in vollem Umfang für die Nutzung frei“, sagte Scharf.

Immer wieder hatte sich die Straßensanierung verzögert. Im Frühjahr 2017 lagen dem Gemeinderat erste Pläne vor. Doch Fördergelder ließen auf sich warten, das Projekt stand den Prioritäten anderer Projekte nach. Vergangenes Jahr wurden dann acht Bäume entlang der Straße gefällt. Im Mai diesen Jahres begannen schließlich die Bauarbeiten.

Gemeinde Graben unterstützt Errichtung einer Flutlichtanlage finanziell

Der Gemeinderat stimmte außerdem einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 13.200 Euro zur Errichtung einer neuen LED-Flutlichtanlage am Sportplatz in Lagerlechfeld zu. Die Gesamtkosten liegen bei rund 92.000 Euro. Der Grund für die Entscheidung: Mit der Anlage könnten rund Zweidrittel der benötigten Energie eingespart werden.

„Wenn jetzt die Förderverfahren eingeleitet werden, könnte es bis Ende 2021 klappen“, sagte Scharf. Weitere Zuwendungen stellte der Gemeinderat dem Musikverein zur Möblierung des neuen Probenraumes in der alten Schule und den Dorfhelferinnen und Betriebshelfern für die schnelle Familienhilfe im ländlichen Raum in Aussicht.

Die Nachfrage nach den Wohnungen des im Rohbau befindlichen gemeindeeigenen Mehrfamilienhauses an der Peter-Dörfler-Straße steigt Scharf zufolge immer mehr. Im ersten Quartal 2021 will sich der Rat damit beschäftigen, wie die Mietpreise gestaltet werden und welche Personengruppen zum Zuge kommen.

Mehrere Straßen in Graben sollen im kommenden Jahr ausgebaut werden

Aus der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung teilte der Bürgermeister mit, dass im nächsten Jahr die Garten-, Schlehen- und Afrastraße sowie der Liguster- und Grüntenweg ausgebaut würden. Für die Gartenstraße sei ein Gehweg geplant, die Schlehenstraße soll ebenfalls einen Gehweg erhalten und nach Möglichkeit Parkbuchten und Grüninseln.

Das Gremium billigte die endgültige Fassung der Vereinbarung über die Errichtung der Wertstoffsammelstelle mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises, der sich mit maximal 100.000 Euro an den Baukosten beteiligt. Für weitere Stellplätze auf dem Areal neben dem Edeka-Markt wolle man die Inbetriebnahme abwarten, um den Bedarf zu ermitteln.

