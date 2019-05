16:29 Uhr

Auch Walkertshofen braucht mehr Kinderbetreuung

An der Schule in Walkertshofen wächst der Bedarf an Mittagsbetreuung. Auch für Kita- und Hortkinder werden nun Lösungen organisiert.

Für die Bereiche Mittagsgruppe, Hort und Kindergarten zeichnen sich Lösungen ab. Die Stauden-Gemeinden arbeiten zusammen.

Die Not an Betreuungsplätzen gilt auch für Walkertshofen. Der Bedarf bei Mittagsbetreuung, Kita-Plätzen und Hort übertrifft das Angebot. Wie das zu meistern sei, besprach der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Gemeinschaftslösungen sollen in den Stauden helfen.

Kita, Hort und Schule sind ein Thema

Über die zunehmende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für die Mittagsbetreuung in der örtlichen Grundschule berichtete die Bürgermeisterin zunächst: Da mittlerweile fast die Hälfte der Schulkinder dieses Betreuungsangebot in Anspruch nehmen, müsse nun nach einer weiteren Betreuungsperson gesucht werden. Nach wie vor nicht gelöst sei auch das Platzproblem in der Schule. Zudem können aufgrund mangelnder Plätze im Hort in Langenneufnach ab nächstem Schuljahr keine neuen Kinder aus Walkertshofen aufgenommen werden, die dort nach 14 Uhr betreut werden. Daher gebe es nun Überlegungen, ob der Schulverband eine verlängerte Mittagsbetreuung oder eine selbstfinanzierte Hortbetreuung der Mitgliedsgemeinden organisiert.

Ebenso mit Platzproblemen kämpft auch der Kindergarten Mickhausen, in dem eigentlich alle Kinder aus Walkertshofen einen Platz bekommen sollten. Sieben Kinder aus Walkertshofen gehen nun allerdings im kommenden Kindergartenjahr leer aus. Auch hierfür hat Jungwirth-Karl gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen nach einer Lösung gesucht.

Mittelneufnach nimmt Kinder der Nachbarn auf

Der Kindergarten Mittelneufnach wäre bereit, Kinder aus Walkertshofen aufzunehmen, bis der Erweiterungsbau am Kindergarten Mickhausen fertiggestellt ist, weiß die Bürgermeisterin. Nun müsse abgeklärt werden, ob das Landratsamt zustimmt und wie die Beförderung organisiert werden könne. Die Gemeinde bietet nämlich eine Beförderung der Kinder von Walkertshofen nach Mickhausen an. (karma)

