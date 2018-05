vor 33 Min.

Aus einer Lesung wird ein Hörspiel

Krimiautor Harry Kämmerer stellt sein neues Buch mit viel schwarzem Humor vor

Von Michael Ermark

Im Rahmen des Königsbrunner Bücherfrühlings war die Stadtbücherei Königsbrunn wieder gut besucht: Diesmal zur Lesung des Krimi-Autoren Harry Kämmerer. Die unterschied sich aber stark von anderen Lesungen, denn Kämmerer liest nicht alleine: Sein Team unterstützt ihn, unter anderem auch mit Gitarrenmusik und Gesang, sodass aus einer Lesung, die durchaus trocken sein könnte, ein erfrischendes Hörspielerlebnis gemacht wird.

Das gelesene Buch „Absturz: Mangfall ermittelt“ führte das Publikum nach München, und in den Arbeitsalltag und in das Privatleben der Ermittlerin Andrea Mangfall. Schnell zeigte sich während der Lesung, dass Kämmerers Roman nicht nur Spannung erzeigen soll, sondern auch einen großen, lustigen, Unterhaltungswert hat: Unter Mangfalls Kollegen finden sich scharfkantige Charaktere, mit vielen Gegensätzen. Ohne den Anspruch zu haben, sich perfekt ins Geschehen einzufügen, erheitern sie den Zuhörer ungemein mit ihrer manchmal penetranten Sicht auf die Welt.

Ein gutes Beispiel dafür wäre der Pathologe, welcher anhand der Verletzungen der Opfer seinen Speiseplan für die Woche erstellt: Hat der Tote 50 Einstiche, gibt es Hackfleisch, wurde er vor die U-Bahn geschubst, sodass überall Blut an den Gleisen klebt, denkt er an Gazpacho. Der Humor, den Kämmerer hier benutzt, ist selbstverständlich ebenso schwarz wie die Nacht, in der besagter Mord mit dem „U-Bahn-Schubser“ geschieht. Dieser Fall, beziehungsweise die Art, diesen Fall zu erzählen macht „Absturz“ auch zum Selbstlesen interessant: Man erfährt nämlich nicht nur, wie Andrea Mangfall versucht den Täter zu finden, der keine Spuren hinterlassen hat, sondern auch die Sicht des Täters. Dieser überlegt nämlich, wie ein perfekter Mord sein muss – und führt ihn schließlich aus.

Diese zwei Handlungsstränge, das Ermitteln und das Flüchten, winden sich in Kämmerers Buch eng umeinander, bis sich die beiden beinahe gegenüberstehen, aber nicht wissen, wer der jeweils andere ist, obgleich eine böse Ahnung dennoch mitschwingt.

Die Frage, wann ein Verbrechen nun perfekt und wann unlösbar ist, stellen sich aber beide. Doch allein der Täter weiß für sich eine Antwort: „Das Verbrechen ist dann perfekt, wenn es keinen erkennbaren Grund dafür gibt.“

Termin Die nächste und abschließende Veranstaltung des Königsbrunner Bücherfrühlings steht am Mittwoch, 9. Mai, an. Um 19 Uhr gibt der Augsburger Buchhändler Kurt Idrizovic in der Königsbrunner Stadtbücherei wieder seine beliebten Lesetipps unter dem Motto „Buch macht kluch – Bücher machen klücher“,