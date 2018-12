Bauarbeiten: Die Bereitschaftspolizei wird vergrößert

Plus Bis 2020 entstehen neue Seminar- und Lehrsaalgebäude. Die größere Zahl an Auszubildenden bringt aber auch logistische Herausforderungen mit sich.

So viel wie auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei wird derzeit in Königsbrunn nirgends gebaut. Nachdem im Wahlkampf mehr Polizisten versprochen wurden, werden jetzt die Voraussetzungen geschaffen, dass mehr Nachwuchs ausgebildet werden kann. Gebaut wird gerade ein neues Seminargebäude, zwei Lehrsaalgebäude und eine neue Raumschießanlage. Bis 2020 kommt noch ein Seminar-gebäude hinzu. 62 Millionen Euro nimmt der Freistaat dafür in die Hand. Auf dem Gelände entsteht zudem gerade ein zusätzliches Gebäude für die Autorisierte Stelle Digitalfunk für weitere 60 Mitarbeiter.

Die Zeit drängt für die neue Unterkunft: Schon am 1. September sollen dort die ersten Polizeischüler einziehen und ihre Ausbildung beginnen. Eine stramme Vorgabe, doch man liege gut im Zeitplan, sagt Thomas Fichtner, der Chef der Königsbrunner Bereitschaftspolizei. Die Fenster sind bei Seminar- und Lehrsaalgebäude eingesetzt, die Heizung läuft. Im Juni sollen die Gebäude soweit fertig sein, dass die EDV-Anlagen installiert und die Einrichtung fertig gestellt werden soll.

Ein Gewerk arbeitet immer 15 Zimmer auf einmal ab

Damit die Baufirma diese Vorgaben einhalten kann, wird nach einem eng getakteten System gearbeitet, sagt der stellvertretende Bepo-Chef Jürgen Harle, der die Aufsicht über die Bauarbeiten führt: „Ein Gewerk arbeitet immer 15 Zimmer auf einmal ab. Wenn die Phase abgeschlossen ist, zieht die eine Mannschaft weiter und die nächste übernimmt.“ Die Außenwände wurden größtenteils aus Betonfertigteilen erstellt. So kam man bisher gut voran. Die Bepo-Chefs sind voll des Lobes für die ausführende Firma, das staatliche Bauamt und das Ministerium: „Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Das Bauamt orientiert sich sehr an unseren Bedürfnissen in der Ausbildung“, sagt Thomas Fichtner. Zum Beispiel wurde am Lehrsaalgebäude ein kleiner Balkon im ersten Stock eingebaut. Der ermöglicht es, auch bei Schlechtwetter im Freien trockenen Fußes Fahrzeugkontrollen zu trainieren.

Die Bauarbeiten behindern den laufenden Ausbildungsbetrieb nicht über die Maßen. Für die beiden Gebäude im Süden wurde ein eigenes Eingangstor geschaffen. Das ist so breit, dass die großen Lastwagen problemlos durchkommen. Ein mit Stacheldraht gesicherter Zaun trennt die Baustelle vom Rest der Einheit. Nur bei der Schießanlage müssen die Arbeiter durch die Anlage fahren. „Manchmal muss man Übungen unterbrechen, um einen Lastwagen vorbeizulassen. Aber solche Störungen nehmen wir gerne in Kauf. Wir profitieren ja sehr davon“, sagt Fichtner.

Wenn die Baustelle im Süden fertig ist, geht's im Norden weiter

Durchatmen kann man nach dem Abschluss der Bauarbeiten aber nicht: Denn wenn die Baustelle im Süden abgeschlossen ist, geht es im Norden los. Auf dem heutigen Großparkplatz wird bis Sommer 2020 ein weiteres Seminargebäude entstehen. Mit diesen zusätzlichen Plätzen steigt die Zahl der Bediensteten in Königsbrunn dann auf über 1000.

Um diese Aufstockung hinzubekommen, muss man bei der Bepo ziemlich zusammenrücken. Einigermaßen einfach lösbar ist die Verpflegung: Damit alle ohne große Staus Mittagessen bekommen, werden zwei Besprechungsräume zu Speisesälen umgestaltet. Doch nicht überall ist es so einfach: Wenn auf den Parkplätzen gebaut wird, müssen die Autos anderswo abgestellt werden. Ein großer Platz inmitten des Geländes wird derzeit schon zum Parkplatz umgerüstet. Darüber hinaus machen sich die Verantwortlichen Gedanken, wie man die Autos unterbringen kann.

Im Hallenbad könnte es eng werden

Schwierig wird es auch bei der Ausbildung: Vor allem die Organisation des Schwimmunterrichts könnte zum Problem werden, wenn zwei zusätzliche Seminare Wasserzeiten brauchen. Seit der Wiedereröffnung des Bades am Königsbrunner Gymnasium komme man vernünftig hin, doch weitere Kapazitäten stehen dort und im Hallenbad in Haunstetten kaum zur Verfügung, sagt Johannes Daxbacher, der für den Bereich Sport zuständig ist. Man arbeite mit dem Landratsamt in Augsburg an Lösungen. Auf die Rettungsschwimm-Ausbildung verzichten könne man angesichts der steigenden Zahl von Badeunfällen nicht, sagt Daxbacher: „Die Menschen erwarten zurecht, dass ein Polizist versucht, Menschen vor dem Ertrinken rettet, wenn er vor Ort ist.“ Erst im vergangenen Sommer habe eine Königsbrunner Auszubildende in Augsburg einen Menschen gerettet. Der Idealfall wäre für die Bepo, wenn sich die Probleme auf dem eigenen Gelände lösen ließen - mit einem eigenen Schwimmbad und einem neuen Parkplatz. Allerdings stößt die Abteilung langsam an ihre räumlichen Grenzen. An der Guldenstraße tritt sie im Zuge des Straßenbahnbaus einen zwölf Meter breiten Streifen ab. Würde man diese Fläche in einem anderen Bereich des Geländes als Ausgleich dazu bekommen, wäre schon viel gewonnen. „Wir müssen aber sehen, ob und wie sich das realisieren lässt“, sagt Thomas Fichtner.

Gleiches gilt für einen weiteren Wunsch der Abteilung: Die Unterkünfte aus den 70-er Jahren könnten eine Modernisierung vertragen. Die neuen Gebäude bekommen Zwei-Mann-Zimmer mit eigenem Bad - so etwas möchte man allen Polizeischülern bieten. Ob und wann die Mittel dafür zur Verfügung stehen, steht allerdings noch in den Sternen. Jetzt freut man sich in Königsbrunn erst einmal auf die neuen Gebäude. „Das wird sicher die Attraktivität der Ausbildung verbessern“, sagt Thomas Fichtner.