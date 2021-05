Bobingen

Aktion in Bobingen: Ein besonderes Dankeschön für Menschen in der Pflege

Plus Zum Internationalen Tag der Pflege gibt es in Bobingen eine Aktion der beiden Kirchen. Gerade zu Corona-Zeiten ist es wichtig, die Pflege in den Fokus zu rücken.

Von Anja Fischer

Es ist Tradition geworden, dass sich in Bobingen am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Pflege, die katholische Pfarrei St. Felizitas und die Evangelische Dreifaltigkeitsgemeinde in einer ökumenischen Aktion beim Pflegepersonal der verschiedenen Einrichtungen bedanken. "In diesem Jahr werden wir zum zehnten Mal Danke-Karten an das Personal verteilen", berichtet Schwester Paulin Kotas, die die Aktion auf katholischer Seite organisiert. Mit diesem kleinen Dankeschön soll der höchst anspruchsvolle Dienst in Alten- und Pflegeheimen von seelsorgerischer Seite gewürdigt werden. Pflegende in Heimen haben leider zu Unrecht in der Öffentlichkeit ein deutlich schlechteres Image als Pflegende in Krankenhäusern und Sozialstationen oder als pflegende Angehörige.

