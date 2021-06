Bobinger Orgel-Geschichte: Auf Traumreise mit der Kirschin Elfriede

Plus Der Bobinger Pfarrer Peter Lukas und Organistin Sigrid Pröbstl haben die Geschichte der Kirschin Elfriede nacherzählt. Herausgekommen ist eine CD für Familien.

Das Jahr der Orgel nahm die Evangelische Dreifaltigkeitsgemeinde in Bobingen nicht nur zum Anlass, um mit ihrer neuen Orgel eine Reihe von Orgelandachten zu initiieren. Pfarrer Peter Lukas und Organistin Sigrid Pröblst erzählten eine ganz besondere (Orgel-)Geschichte musikalisch, die sie sogar auf CD aufnahmen: Die Geschichte von der „Kirschin Elfriede“ von Gerhard Engelsberger.