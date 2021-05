Bobingen

12:00 Uhr

Praxis statt Pauken: Bobinger Mittelschüler arbeiten in Betrieben mit

Plus Die Praxisklasse der Mittelschule Bobingen richtet sich an Schülern, die sich mit dem Lernen schwertun. Was die Schüler von den Praktika in den Betrieben halten.

Von Anja Fischer

Konzentriert sitzt Niklas vor seinem Modell. Er versucht den Draht möglichst rund zu biegen und mit dem Lötkolben zu fixieren. Ermunternd schaut ihm Florian Bissinger, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei MLB in Bobingen, über die Schulter - bis Niklas die Biegung gelingt.

