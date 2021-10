Roy-Black-Gala: Anita Hegerland kommt mit einem Welthit nach Bobingen

Plus Zur Roy-Black-Gala kommt der frühere Kinderstar Anita Hegerland nach Bobingen. Als Zehnjährige landete sie mit dem Schlagerstar einen Welthit.

Diese Zeilen kann jeder mitsingen: "Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Biene zu dem Stachelschwein, du und ich, wir stimmen ein, schön ist es auf der Welt zu sein."