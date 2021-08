Bobingen

vor 19 Min.

Schulabschluss: Bobinger Jugendliche hinterlassen ihre Spuren

Plus Die Abschlussklassen der Mittelschule Bobingen feiern Abschied. Was die Zukunft jetzt bringt.

„Ein wichtiges Stück Weg ist geschafft, der Qualifizierende wie Mittlere Schulabschluss ist erreicht“, so wurde die Multireligiöse Feier an der Dr.-Jaufmann-Mittelschule in Bobingen zur Verabschiedung der Entlassschüler eröffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen