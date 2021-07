Bobingen

Unbekannter bricht in Bobinger Dönerladen ein

Die Polizei sucht Zeugen, um einen Einbruch in einen Dönerladen in Bobingen zu klären. Was gestohlen wurde, wissen die Ermittler noch nicht.

In einem Dönerladen im Glockenweg in Bobingen hat es am vergangenen Wochenende einen Einbruch gegeben. Wie die Polizei mitteilt, muss die Tat am frühen Sonntagmorgen passiert sein. Ob und was gestohlen wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Der Sachschaden liegt laut Polizeibericht bei 150 Euro. Wer Angaben zu möglichen Tätern machen kann, soll sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

