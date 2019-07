vor 54 Min.

Boxer bekommen drei Minuten Hitzefrei

Beim Boxen auf der Königsbrunner Gautsch liefern sich die Sportler im Festzelt einen heißen Kampf. Doch manch einer kann nicht antreten.

Von Claudia Deeney

Boxen auf der Gautsch hat Tradition, wie Armin Kneer, Delegierter des Bayrischen Amateur Box Verbandes, sagt: „Das gibt es auf jeden Fall seit der Zeit des Bürgermeister Wohlfarth“. Dieser war bekanntlich bis 1984 im Amt. Kneer selbst kann heuer sein 40-Jahre- Ringrichterjubiläum feiern. Und circa ebenso lange gehört es dazu, dass im Festzelt der Ring für die Boxwettkämpfe aufgebaut wird. Nur im letzten Jahr fiel das Boxen aus. „Wir hatten nicht genug eigenen Nachwuchs, um selbst anzutreten“, erklärt Abteilungsleiter Alexander Amendt vom TSV-Königsbrunn. Das sieht in diesem Jahr anders aus. Vier junge Männer sind gemeldet und deshalb richtet der TSV die aufwendige Veranstaltung heuer wieder für den Nachwuchs aus.

Aus Biertischgarnituren werden Kabinen

So schwitzen schon Stunden vor dem offiziellen Beginn zahlreiche Menschen im Festzelt Krämmer, die gar nicht selbst in den Ring steigen müssen. Aber eben der muss ja erst mal aufgebaut werden, denn in einem normalen Festzelt steht so etwas ja nicht einfach rum. Auch werden aus Biertischgarnituren provisorische Kabinen für die insgesamt neun gemeldeten Vereine, die auch von weiter weg angereist sind – wie München, Kempten oder Hausham – aufgebaut. Die Männer vom TSV Königsbrunn, die mit anpacken, erkennt man sofort an den mit Schweiß durchtränkten T-Shirts.

Hat es draußen gegen zehn Uhr morgens schon fast 30 Grad, kann man die Innentemperatur im Zelt nur schätzen und obwohl das Zelt zu allen Seiten Öffnungen aufweist, ist die Luft stickig. Durchzug gibt es kaum.

Der Gegner fehlt auf der Gautsch in Königsbrunn

Die Sportler nehmen es gelassen. Die vier Königsbrunner haben das Wiegen hinter sich gebracht und bereiten sich mental auf die Kämpfe vor. „Gewogen werden alle Kämpfer vor Ort und dann je nach Alters- und Gewichtsklasse eingeteilt“, erklärt Amendt. Und da taucht auch schon die erste unangenehme Überraschung für die Königsbrunner auf. Zwei ihrer Kämpfer können nicht antreten. Bei ihnen selbst ist alles in Ordnung, Gewicht stimmt, der Arzt hat nach kurzem Check sein Okay gegeben und die vorgelegten Startausweise passen – aber es gibt keine Gegner.

„Angemeldet waren Boxer in der entsprechenden Alters- und Gewichtsklasse der beiden, aber sie sind kurzfristig abgesprungen“, so Amendt. Das ist Pech, denn die Wettkämpfe auf der Gautsch sind auch Wertungskämpfe und werden mit Pokalen für die Sieger belohnt und die Punkte registriert.

Während um den Ring die Tische für Punktrichter, Protokollführer, Arzt, den Offiziellen mit dem Gong sowie dem Moderator aufgestellt werden, teilen die Organisatoren die jeweiligen Boxer pro Kampf ein. Und beschließen kurzfristig, die Kämpfe statt der ursprünglich geplanten drei mal drei Minuten auf drei mal zwei Minuten zu verkürzen.

Armin Kneer vom Bayrischen Amateur Box Verband wiegt sämtliche Sportler vor dem Kampf. Lazaros Kotanidis (16 Jahre alt) bringt exakt 64,5 Kilo auf die Waage.

Es ist zu heiß

Es ist ganz einfach zu heiß. Und das gilt nicht nur für die aktiven Sportler, sondern auch für das Publikum. Karin Gruber ist mit ihrer Familie gekommen und schon sehr gespannt auf die Kämpfe, wie sie sagt: „Wir lassen das mal auf uns zukommen und wollen die Königsbrunner Boxer auf jeden Fall lautstark unterstützen, trotz der Hitze hier im Zelt“.

Die Anfeuerungen scheinen geholfen zu haben, denn wie Alexander Amendt nach vier Stunden Boxen auf der Gautsch verkündet: „Unser aufsteigender Boxer Jan Becker hat seinen Kampf ganz eindeutig nach Punkten gewonnen und schaffte sogar einen Niederschlag in der zweiten Runde“. Edmond Murad habe zwar verloren, aber sehr knapp nach einem beherzten Kampf nach Punkten. Insgesamt ist der Abteilungsleiter mit der Resonanz zufrieden und so wird der TSV Königsbrunn im nächsten Jahr wieder den Ring im Festzelt auf der Gautsch aufstellen.

