Campus Königsbrunn: Wenn das Auto mit der Waschmaschine spricht

Plus Wenn Maschinen sich absprechen, ist das nicht immer zur Zufriedenheit der menschlichen Nutzer. Beim Königsbrunner Campus geht es darum, wie man das ändert.

Von Elmar Knöchel

Wenn die Waschmaschine mit dem Auto in der Garage spricht, wird es wohl nicht ums Wetter gehen. Aber was erzählen sie sich? Laut Dr. Alexander Schiendorfer, Forscher am Lehrstuhl für Informatik der Uni Augsburg, geht es dabei eher um technische Dinge. So könnten sich die Waschmaschine und das Auto zum Beispiel darüber verständigen, wer von einem bestimmten zur Verfügung stehenden Stromkontingent wann wie viel bekommen soll.

Genau das sei bei einem Pilotprojekt der Lechwerke in Schwabmünchen getestet worden. Dort wurden die Photovoltaikanlagen von mehreren Haushalten und deren Speicher mit Waschmaschinen, Wärmepumpen und anderen Geräten vernetzt. Sinn des Versuchs war herauszufinden, wie ein dezentrales Stromnetz funktionieren kann. Aber es muss nicht nur funktionieren, es muss auch den Bedürfnissen der Menschen angepasst werden. Und genau hier kommen die Forschungen von Alexander Schiendorfer ins Spiel.

Campus Königsbrunn: Zufriedenheit der Nutzer zählt

Denn wenn sich verschiedene Geräte absprechen, wann der günstigste Zeitpunkt zum Waschen oder zum E-Auto-Aufladen ist, dann geschieht das ohne Zutun des Menschen. "Das heißt: Die Waschmaschine wäscht, wann sie will, und das Auto lädt dann, wenn gerade genug Strom im Netz ist", erklärt Schiendorfer. Doch damit das alles zur Zufriedenheit der Nutzer geschehen könne, brauche es Regeln. Es wäre für den Einzelnen nicht gerade angenehm, wenn in der Wohnung nachts um 2 Uhr plötzlich die Waschmaschine anfinge zu laufen. Oder wenn man unvorhergesehen noch schnell zum Einkaufen will und das Auto sagt: "Sorry, ich lade erst ab 22 Uhr meine Batterien auf". Auf diese Art könne man sicher sein, dass die Akzeptanz schnell schwinden würde.

Es brauche also vernünftige und faire Regeln, wie die Maschinen untereinander die Ressourcen verteilen. Darum hat Schiendorfer an der Universität Augsburg gemeinsam mit seinem Team eine spezielle Programmiersprache entwickelt. In der Sprache "MiniBrass" soll es möglich sein, schnell und unkompliziert zu definieren, wie es im jeweiligen Netzwerk zugehen soll. Also, dass die Waschmaschine zwar zu einem Zeitpunkt starten soll, zu dem Stromüberschüsse im Netz sind, aber nicht nach 22 Uhr. Oder dass das Auto zwar nachts laden soll, aber immer genug Strom im Akku verfübgar ist, um jederzeit mindestens 100 Kilometer weit fahren zu können.

Hinter simplen Anforderungen stecken komplexe Zahlenreihen

Hinter diesen einfach klingenden Anforderungen stecken komplexe mathematische Aufgaben. Denn es geht um eine Vielzahl von Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten, die sich mit steigender Anzahl der Nutzer und integrierter Geräte exponentiell vervielfältigen. So ist das Forschungsgebiet der Augsburger Forscher eher trockene Mathematik als das Experimentieren mit Geräten. Doch nur so könne man dafür sorgen, dass im zukünftigen "Internet der Dinge" ein fairer Ablauf gewährleistet würde.

Die Anforderungen wären ja nicht nur auf die Steuerung von Stromnetzen beschränkt. Auch bei der Mobilität der Zukunft, in Form von Car-und Bike-Sharing in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, käme die Fairness mit ins Spiel. Wenn ein Nutzer immer nur das schlechteste Fahrrad zugewiesen bekommt, wird er bald nicht mehr mitmachen. Es müsse also dafür gesorgt werden, dass jeder einmal das beste und einmal das schlechteste Rad bekommt. So würde Gerechtigkeit hergestellt und alle Nutzer wären zufrieden.

Maschinen-Sharing Thema beim Campus Königsbrunn

Ein weiterer Einsatzbereich ist das Maschinen-Sharing. Erste Anbieter dafür gebe es bereits, macht Schiendorfer in seinem Vortrag klar. Dabei kaufen Unternehmen nicht mehr Produktionsmittel für die eigene Verwendung, sondern mieten sie bei einem Sharing-Anbieter. Auf diese Art nutzen mehrere Unternehmen die vorhandenen Produktionskapazitäten. Hier sei es dann besonders wichtig, dass neben einer effizienten Maschinenauslastung auf eine gerechte Verteilung der Ressourcen geachtet werden müsse. Denn nur so könne das System funktionieren.

Eine soziale Komponente stecke übrigens auch in seiner Arbeit, macht der Forscher klar. Die Kontrolle bei dieser Zukunftstechnik zu behalten, sei ihm sehr wichtig. Es könne nicht im Sinne der Menschen sein, die Einhaltung und Überwachung von Gerechtigkeit und Fairness in diesem Bereich in die Hände von Großkonzernen wie Google, Huawei und anderen zu legen.

