Corona: Der älteste Impfling war 102 Jahre alt

Plus Aufatmen im Seniorenheim Haus Raphael und anderen Einrichtungen der Sozialstation Schwabmünchen. Zahlreiche Senioren, Betreuer und Pfleger wurden immunisiert.

Schmerzlich mussten die Verantwortlichen im Haus Raphael erfahren, wie gefährlich das Coronavirus für alte, kranke und pflegebedürftige Menschen ist: In dem Pflegeheim sind 16 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden war, gestorben. Sie waren zwischen 74 und 93 Jahre alt. Von den 34 Einwohnern haben sich 30 infiziert. Nun gibt es gute Nachrichten Bereits im Dezember konnten die Heimbewohner geimpft werden, hinzu kamen noch 60 Beschäftigten aus der Altenhilfe.

Als sich vor wenigen Tagen die Möglichkeit bot, auch eine Impfaktion für Tagespflegegäste und Patienten in der ambulanten Pflege zu organisieren, hätten die Verantwortlichen von Caritas und Diakonie sofort zugesagt und zusammen mit dem Landratsamt und dem Impfzentrum mit der Organisation begonnen, berichtet Andreas Claus, Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Schwabmünchen.

Rund 200 Senioren in Schwabmüchen und Fischach geimpft

Geimpft wurden am Sonntag vorrangig Senioren, die die Tagespflegen der Sozialstation in Schwabmünchen und Fischach besuchen, die Bewohner über 80 in den Seniorenwohnlagen sowie Pflegebedürftige, die zu Hause pflegerisch versorgt werden. Innerhalb von zwei Tagen haben sich knapp 200 Senioren sowie weitere Mitarbeitende zur ersten Impfung angemeldet. Unter den Senioren lag die Impfbereitschaft bei 85 Prozent. Der älteste Impfling ist 102 Jahre alt. Gemessen am Interesse an der Impfung hätte man sofort mit den Vorbereitungen für einen zweiten Impftag vor Ort starten können. "Enttäuscht waren besonders viele pflegende Angehörige unter 80 Jahren, die in den Telefonaten mit den Mitarbeitern unserer Sozialstation erfuhren, dass sie nach der bundesweiten Impfverordnung noch nicht an der Reihe sind", so Andreas Claus.

Durchgeführt wird die groß angelegte Impfaktion am Sonntag in Schwabmünchen in der Tagespflege St. Gabriel und in der kürzlich eröffneten Tagespflege St. Michael in Fischach. Der Sonntag bot sich an, weil am Wochenende mehr Angehörige den Transport der Impfwilligen übernehmen konnten. Im 30-Minuten-Takt fuhren aber auch die Rollstuhlfahrzeuge des Fahrdiensts vor, um Patienten zum Impfen zu bringen. Geimpft werden die Senioren von Ärzten eines mobilen Teams des Unternehmens Ecolog, das vom Landkreis für das Impfzentrum ausgewählt wurde. Mitarbeiterinnen der Sozialstation kümmern sich um die Organisation. Andreas Claus: "Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, das sich für die Impfungen der vulnerablen Bevölkerungsgruppen im Landkreis aus unserer Sicht enorm engagiert." (SZ)

