Das Bürgerfest lässt sich auch vom Regen nicht stoppen

Ein buntes Programm für die ganze Familie lockt mehr als 1000 Gäste auf den Untermeitinger Rathausplatz und in die Schulstraße.

Von Uwe Bolten

Der weiße Qualm, der aus den Fenstern des Jugendhauses an der Schulstraße quoll, blieb zuerst unbemerkt. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Untermeitinger Feuerwehr anrückte und die eingeschlossenen Personen über Treppe und Leiter rettete. Dass es sich bei diesem Einsatz um eine Übung handelte, war den Besuchern des Bürgerfestes längst klar. Neben dem Festzeltbetrieb auf dem Rathausplatz sorgten zahlreiche große und kleine Angebote für ein ausgesprochen familienfreundliches Ambiente dieser beliebten Veranstaltung, das hauptsächlich auf dem ehrenamtlichen Engagement aus dem Reigen der örtlichen Vereine und Organisationen basierte.

Diesen Einsatzwillen stellte Pfarrer Thomas Demel beim Festgottesdienst auf dem Rathausplatz, der den Startpunkt des Festes markierte, in den Mittelpunkt. Nachdem das Aufbauteam am frühen Morgen im strömenden Regen die Zelte und Sitzgelegenheiten aufgestellt hatte, konnten die rund 100 Gläubigen die Messe im Sonnenschein beenden. Das Einzige, was vorerst blieb, war eine starke Schwüle auf dem Platz, der vom aufkommenden Wind weggeweht wurde. Somit stand einem zünftigen Mittagessen bei unterhaltsamen Klängen des Musikvereins Untermeitingen nichts mehr im Wege.

Armbrustschießen und ein Geschicklichkeitsparcours beim Untermeitinger Bürgerfest

Die Attraktionen, die nach dem Mittag auf der Schulstraße angeboten wurden, fanden insbesondere bei den Kindern großen Anklang. Ob Armbrustschießen beim Schützenverein, der Geschicklichkeitsparcours der Feuerwehr oder der offene Spielplatz mit Hüpfburg auf dem Gelände der Kindertagesstätte – überall waren lachende, tobende und spielende Kinder zu sehen. Die Spielstraße des Jugendhauses Untermeitingen punktete bei den Jugendlichen beispielsweise mit alkoholfreier Bar und Fußball-Billard. Der Kinderflohmarkt, ein Spiegelbild heutiger Kinderzimmer, und ein spärlich besetzter Kunsthandwerkermarkt rundeten das Angebot ab.

„Leider musste die Musikschule Lechfeld ihren Auftritt absagen“, berichte Bürgermeister Simon Schropp vor Beginn des Showprogramms auf der Tanzfläche im Festzelt. Während dort die Untermeitinger Kindergarde, die Abteilung Allkampf und die Tanzmäuse des SV Untermeitingen, die Gruppe Hapkido und die Trommelgruppe Lech Drums ihr Können in eindrucksvoller Weise präsentierten, erfreuten sich die zahlreichen Gäste am umfangreichen Kuchenbüfett im Bürgersaal im Imhof-Haus. Ein kräftiger Schauer, der kurz nach dem dritten Glockenschlag vom Turm des Rathauses auf das Festgelände niederging, sorgte nochmals für mehr Gäste. Dieser plötzliche Regenschauer konnte die Festgäste in keiner Weise vom Feiern abhalten. Kaum waren die letzten Tropfen auf dem Festgelände gelandet, ging das Fest mit unverminderter Intensität weiter.

Das Duo Grenzenlos animiert die ersten Tänzer in Untermeitingen

Zum Abend hin füllte sich das Festgelände zusehends, die Sitzplätze im Zelt und unter den Bäumen, die zur Orientierung mit dem Ablaufplan des Festes versehen waren, wurden knapp. Zufrieden und stolz blickten Bürgermeister Simon Schropp und Ehefrau Stefanie vom Weinzelt aus auf die friedliche Feier, die mittlerweile bei Musik vom Duo Grenzenlos die ersten Tänzer aktivieren konnte. „Ich danke allen Mitwirkenden für ihr Engagement zu diesem Bürgerfest. Es ist der Ausdruck eines gelebten Miteinanders und zeigt beeindruckend den Zusammenhalt in unserer Kommune“, sagte er ein kühles Glas Wein genießend. Nachdem Showtanzgruppen der Imhofia ihr Können gezeigt hatten, endete das Fest mit zahlreichen Tanzrunden am späten Abend.

