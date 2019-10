vor 7 Min.

Das Wasser in der Stadt wird teurer

In Schwabmünchen kostet der Kubikmeter Wasser künftig statt 89 Cent 1,17 Euro. Die Grundgebühr steigt von zwei auf drei Euro im Monat also von 24 auf 36 Euro im Jahr.

Schwabmünchen erhöht die Wasser- und Abwasserpreise. Außerdem soll die Plakatierung neu geregelt werden.

Von Carmen Janzen

Jetzt ist es amtlich: Für Wasser und Abwasser müssen die Schwabmünchner tiefer in die Tasche greifen. Nach elf Jahren hat der Stadtrat in seiner aktuellen Sitzung am Dienstagabend erstmals wieder eine Erhöhung beschlossen. Sie wurde nötig, weil die Stadt in Sachen Wasser stets kostendeckend arbeiten muss. Nimmt sie zu viel ein, sinkt der Preis, fährt sie ein Defizit ein, steigt der Preis.

Durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsdienst wurden die Beiträge und Gebühren nun neu kalkuliert. Prüfer Herbert Micheler stellt die komplizierten Berechnungen in der Sitzung vor. Das Ergebnis davon ist allerdings recht einfach erklärt: Pro Kubikmeter Wasser – das entspricht 1000 Liter – zahlen die Schwabmünchner künftig statt 89 Cent 1,17 Euro. Die Grundgebühr steigt von zwei auf drei Euro im Monat also von 24 auf 36 Euro im Jahr. Für einen Vier-Personen-Haushalt, der im Durchschnitt 140 Kubikmeter Wasser jährlich benötigt, bedeutet das einen Anstieg der Kosten von bislang knapp 150 Euro auf knapp 200 Euro. Die Preiserhöhung fürs Wasser gilt nicht für die Ortsteile, die ans Staudenwasser angeschlossen sind. Das sind Leuthau, Birkach, Klimmach und Schwabegg.

Eine vierköpfige Familie muss insgesamt mit knapp 100 Euro Mehrkosten im Jahr rechnen

Der Abwasserpreis beträgt aktuell 1,63 Euro pro Kubikmeter für ältere Grundstücke, die Regenwasser noch über das Kanalsystem entsorgen – in der Fachsprache Misch-/Trennwasser genannt, und 1,37 Euro für neuere Grundstücke, die versickern – Schmutzwasser-System genannt. Für erstere steigt er auf 1,93 Euro, für zweitere auf 1,59 Euro. Für den Vier-Personen-Haushalt bedeutet das einen Anstieg von etwa 230 auf gut 270 Euro beziehungsweise von rund 190 auf 220 Euro.

Die Gebühren werden bereits rückwirkend für das Jahr 2019 fällig, das hat der Stadtrat bereits im November 2018 beschlossen. Schon damals war absehbar, dass die Preise fürs Wasser steigen werden, als Kämmerer Bernhard Jauchmann die Bilanz des Wasserwerkes vorstellte (wir berichteten). Das Geld wird vor allem für Renovierungen am Wasserwerk, von Instandhaltungskosten der Wasserleitungen und Investitionen in die Kanalisation verwendet.

Mit dem nun erhöhten Wasserpreis liege Schwabmünchen aber noch im unteren Bereich im Vergleich mit dem bayerischen Landesdurchschnitt, der bei 1,56 pro 1000 Liter Wasser liegt. Auch Bobingen liegt mit 48 Euro Grundgebühr und 1,47 Euro pro Kubikmeter höher als Schwabmünchen. Das Lechfeld toppt sogar diesen Preis noch. Einzig Königsbrunn ist günstiger.

Eigene Flächen für Plakate sind im Gespräch

Weiteres Thema der Sitzung war ein Antrag der Grünen, die Plakatierung in der Stadt speziell im Hinblick auf die bevorstehende Kommunalwahl im März 2020 zu regeln. Der Antrag wurde bereits im April eingereicht, allerdings erst jetzt behandelt. Ziel ist es, kommunale Flächen wie Tafeln zur Verfügung zu stellen, auf denen ausschließlich plakatiert werden darf, um das Stadtbild nicht zu verschandeln. Da es aber zahlreiche Vorschriften und Richtlinien für Wahlen gibt, die eine Stadt nicht einfach außer Kraft setzen kann, einigte man sich darauf, dieses Thema nochmals zu besprechen. Bürgermeisterkandidatin Margit Stapf von den Grünen war es vor allem wichtig, dass keine Plakate aus Plastik verwendet werden.

In der Sitzung war auch der Chef der Wertachkliniken Martin Gösele anwesend, der wohl zum Weggang zweier Chefärzte Stellung bezog und über die aktuelle Bewerbersituation berichtete. Dies geschah allerdings (wie bei Personalangelegenheiten üblich) in der nicht öffentlichen Sitzung.

Weitere Themen, wie die Pläne der Stadtmusikkapelle für einen Anbau hinter der ehemaligen Pestalozzi-Schule, lesen sie morgen in der Zeitung.

