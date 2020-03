vor 39 Min.

Das alte Schulhaus ist ein Dauerbrenner

Jahrelang hat die Gemeinde Obermeitingen über die weitere Nutzung des ehemaligen Schulhauses (links) auf dem Kirchberg neben der Kindertagesstätte (rechts) diskutiert. Inzwischen haben die Räte Planungen für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes in eine Kindertageseinrichtung auf den Weg gebracht.

Die Gemeinde Obermeitingen hat in den vergangenen sechs Jahren einiges auf den Weg gebracht. Mit welchen Themen sich auch die neuen Räte weiter beschäftigen werden

Von Sybille Heidemeyer

Was haben die Gemeinderäte seit der Kommunalwahl vor sechs Jahren auf den Weg gebracht? Und welche Themen werden Obermeitingen in Zukunft beschäftigen? Seit 2014 ist Erwin Losert ( CSU) Bürgermeister von Obermeitingen. Er trat in die Fußstapfen von Clemens Weihmayer (CSU), der das Amt 36 Jahre innehatte und das Bild der 1700 Einwohner zählenden Gemeinde prägte.

„In den ersten Jahren wird man immer am Altbürgermeister gemessen“, sagte Bürgermeister Losert in einem Interview im Jahr 2017 und sprach von „vielen kleinen Baustellen“, um die er sich kümmern müsse. Einige davon konnten Losert und der zwölfköpfige Gemeinderat in den vergangenen sechs Jahren erfolgreich abschließen.

So führten sie die unter Altbürgermeister Weihmayer begonnene Sanierung des Kindergartens St. Mauritius und den Anbau für eine Kinderkrippe zu Ende. Nach jahrelanger Planung ging im Sommer 2016 das Naherholungsgebiet mit Badesee an den Start, das sich seitdem großer Beliebtheit erfreut.

Seit Frühjahr 2019 steht Kindern in Obermeitingen ein lang ersehnter, neu gestalteter Spielplatz am Feststadel zur Verfügung. Das Bürgerhaus wurde saniert. 2018 wurde das neue Baugebiet Ost II mit 18 Bauplätzen erschlossen. Mittlerweile stehen dort „Am Gehrenfeld“ schon viele neue Häuser.

Auch einige Straßen wurden saniert, so bekam zum Beispiel im vergangenen Jahr die Lechfelder Straße einen neuen Belag und neue Banketten.

Obermeitingens Dauerbrenner war und ist das ehemalige Schulhaus auf dem Kirchberg. Inmitten der Planungen, ob und wie das Gebäude weiter genutzt werden kann, erfasste die Flüchtlingswelle im Herbst 2015 auch Obermeitingen. Die Gemeinde stellte das Gebäude dem Landkreis vorübergehend als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung.

Im Oktober 2015 zogen 55 junge Männer aus Eritrea ein. Die Gemeinde stellte sich der Herausforderung, diese zu unterstützen, was sie dank der vielen Ehrenamtlichen im Asylhelferkreis meisterte.

Nun hat der Gemeinderat die Planungen für die Sanierung und Erweiterung der alten Schule in eine Kindertageseinrichtung mit drei Krippen- und einer Hortgruppe und die Sanierung des Bestandsgebäudes für eine öffentliche Nutzung auf den Weg gebracht.

Ein weiteres großes, in der Planung schon fortgeschrittenes Projekt ist der neue Bauhof, der im Anwesen Kirchweg 1 neben dem Rathaus seinen Platz finden wird. Die weiteren Entscheidungen zur Fertigstellung beider Bauprojekte liegen dann in den Händen des neu gewählten Gemeinderates.

Auch die Zukunft des Kiesabbaus, die interkommunale Zusammenarbeit der GEL-Gemeinden und das Projekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“ werden in den kommenden Jahren sicher auf der Agenda des neuen Gemeinderates stehen.

