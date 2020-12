17:20 Uhr

Der Nikolaus kommt im Augsburger Land ganz digital

Plus Die Corona-Beschränkungen gelten auch für den Nikolaus. Er musste deshalb in den vergangenen Tagen auch im Landkreis Augsburg auf digitale Alternativen umsteigen.

Von Maximilian Czysz

Für die meisten Kinder ist der Nikolaus ein alter Mann mit weißem Rauschebart, der einen wilden, ungepflegten Begleiter im Schlepptau hat. Aber altmodisch ist er ganz bestimmt nicht. Er kam heuer auf einem modernen Weg in die Wohnzimmer.

In Videos ermahnte und grüßte er beispielsweise die Kinder, die artig vor dem Bildschirm saßen. Die virtuelle Botschaft konnten Eltern in eine besinnliche Feier einbauen. Sie konnten auch einen Brief vom Nikolaus hervorziehen und vorlesen, sofern sie vorher eine E-Mail an das Nikolaus-Büro geschickt und Antwort bekommen hatten.

Nikolaus kommt per Live-Schaltung ins Augsburger Land

Mancherorts kam der populäre Heilige auch per Live-Schaltung nach Hause, in die Kindertagesstätte oder ins Büro. Beim virtuellen Besuch erzählte er dann seine Geschichte, ließ sich Lieder und Gedichte vortragen oder warf einen Blick ins Goldene Buch.

Auch wenn die ungefährliche Online-Begegnung ganz anders war: Nikolaus und Knecht Ruprecht hinterlassen bei Kindern nach wie vor einen mächtigen Eindruck. Wie anders lässt sich sonst erklären, dass die Kleinen nach einer unruhigen Nacht am Sonntag schon um 6 Uhr auf den Beinen waren, um an der Haustüre nach den Säckchen zu schauen?

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen